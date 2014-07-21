В Санкт-Петербурге состоялся крестный ход "Царский путь"

Ежегодный крестный ход «Царский путь», посвященный новомученикам и исповедникам российским, состоялся в Санкт-Петербурге и его окрестностях с 12 по 18 июля. Маршрут прошел по местам, связанным с жизнью Царственных мучеников: из Петропавловской крепости участники крестного хода отправились в Кронштадт, Петергоф, Стрельну, затем через Гатчину и Федоровское путь пролег в Царское Село.

Под открытым небом служились молебны, в храмах совершались всенощные бдения и Литургии. Во время остановок паломники имели возможность побеседовать со священниками, среди которых был известный миссионер протоиерей Олег Стеняев.

В ночь на 17 июля Божественную литургию в Феодоровском Государевом соборе Царского Села возглавил епископ Царскосельский Маркелл. В проповеди владыка Маркелл говорил о том, что, как и 2 тысячи лет назад на Святой Земле, убийственный грех предательства совершался в России век назад. Как Христос оказался один, так и русский царь Николай II был оставлен в одиночестве. Можно сказать, нет ни прошлого, ни настоящего, мы живем в одном времени. Нужно помнить уроки этого времени и на его примерах учиться мужеству.

Организаторами крестного хода стали Александро-Невская лавра, Синодальный отдел по делам молодежи, Александро-Невское братство.

«Вода живая»