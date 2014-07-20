Местоблюститель УПЦ в воскресенье служил в Харькове

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий 20 июля возглавил Божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.

Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Борипольский и Броварской Антоний, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, секретарь Харьковской епархии протоиерей Михаил Кит, глава административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Коцаба, а также городское духовенство.

После Евангельского чтения владыка Онуфрий обратился к верующим с архипастырским словом.

По завершении Божественной литургии собором архиереев у гроба митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака) в нижнем приделе Свято-Благовещенского кафедрального собора была отслужена заупокойная лития.

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