Патриарх Кирилл назвал святость национальной идеей русского народа

На протяжении многих веков национальной идеей русского народа была святость, и на тех, кто ее достигал, равнялось все общество, об этом заявил патриарх Кирилл после Литургии в Троице-Сергиевой лавре 18 июля.

"Идеалом нашего народа была святость. Это была общенациональная идея. И потому те, кто достигал святости, кто реализовывал этот общенациональный идеал, становились героями, героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди, — сказал Патриарх Кирилл.

"Святая Русь — это неумирающий духовно-нравственный идеал нашего народа, и выражением этого идеала, его доминантой является святость. Удивительно, но если задать такой простой вопрос: «А где еще святость была основным и главным идеалом жизни людей?» — речь идет не о монастырях, не о закрытых группах людей, посвятивших себя служению Богу, речь идет об огромном народе", — добавил Святейший.

По словам патриарха Кирилла, одним из главных образцов святости для русского народа как раз и был святой Сергий Радонежский.

"Фома"