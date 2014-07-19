В Харькове завершается строительство обыденного храма во имя мира (интернет-трансляция)

В Харькове 19 июля, в ночь с пятницы на субботу, началось строительство обыденного деревянного храма во имя архистратига Михаила. Храм возводится перед главным корпусом Харьковской национальной аграрной академии им. В.В. Докучаева.

Интернет-трансляция строительства

Вечером 18 июля было проведено освящение места и молебен на начало строительства обыденного храма.

Фоторепортаж

Строительство храма продолжится до 00.00 часов 19 июля.

Идея построить в Харькове храм за один день восходит к традиции «обыденных храмов» - храмов, возведенный за один день - когда во время беды, чумы или войны люди сами возводили церковь, после чего любая беда отступала.

Идею построить храм сейчас предложили воспитанники театра «Тимур».