В Харькове завершается строительство обыденного храма во имя мира (интернет-трансляция)

18:25, 19 июля 2014
Православие
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В Харькове 19 июля, в ночь с пятницы на субботу, началось строительство обыденного деревянного храма во имя архистратига Михаила. Храм возводится перед главным корпусом Харьковской национальной аграрной академии им. В.В. Докучаева.

Интернет-трансляция строительства

Вечером 18-го июля 2014 года в Харькове торжественно было проведено освящение места и молебен на начало строительства обыденного ХРАМА РАДИ МИРА по благословению Владыки Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского.

Вечером 18  июля было проведено освящение места и молебен на начало строительства обыденного храма.

Фоторепортаж 

Строительство храма продолжится до 00.00 часов 19 июля.  

Идея построить в Харькове храм за один день восходит к традиции «обыденных храмов» - храмов, возведенный за один день - когда во время беды, чумы или войны люди сами возводили церковь, после чего любая беда отступала.

Идею построить храм сейчас предложили воспитанники театра «Тимур». 

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