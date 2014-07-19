Патриарх Кирилл молится о том, чтобы в Украине никто не подвергался дискриминации по религиозному признаку

Патриарх Кирилл заявил, что молится о том, чтобы в Украине никто не подвергался дискриминации ни по религиозному признаку, ни по политическим или философским убеждениям.

Такое заявление он сделал на встрече президента России Владимира Путина с главами делегаций Поместных православных церквей, участвующих в мероприятиях в честь 700-летия Сергия Радонежского в пятницу в Троице-Сергиевой лавре.

"На каждой воскресной и праздничной литургии мы совершаем особую молитву о мире на Украине. Мы называем это (происходящее в Украине — ред.) междоусобной бранью, то есть это та самая междоусобица, которая имела место и в глубокой древности, но сегодня она очень усугублена целым рядом внешних обстоятельств. Молимся, чтобы Господь примирил народ Украины, чтобы воцарились мир и справедливость, чтобы каждый человек чувствовал себя дома, на родине, чтобы он не подвергался никаким дискриминациям ни по религиозному, ни по конфессиональному признакам, ни в связи с его политическим или философским выбором", — сказал патриарх.

По его словам, "современное государство обязано предоставлять возможность каждому человеку проявлять себя в соответствии с его совестью". "В этом и заключается свобода совести. Дай Бог, чтобы все это имело место на Украине", — пожелал предстоятель РПЦ.

РИА Новости