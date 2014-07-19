Епископ из Киева выступит на Православном молодёжном фестивале на Бородинском поле

Настоятель киевского Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона (Черепанов) принимает участие в Международном фестивале "Братья", который проходит сегодня на Бородинском поле. Как сообщает РИА Новости, фестиваль объединяет православную молодежь России, Украины, Белоруссии, Сербии, Молдавии и других стран.

Девизом фестиваля выбраны слова преподобного Сергия Радонежского "Храните мир между собой, как дети одного Отца". В программу включены выступления известных православных богословов и историков, общение со священнослужителями в неформальной обстановке, представления театральных, танцевальных, песенных и музыкальных коллективов и исполнителей.

Отвечать на вопросы молодых людей приглашены епископ Обуховский Иона (Черепанов), о. Димитрий Смирнов, диакон Александр Занемонец из Иерусалима, профессор МДА А. И. Осипов и Петр Мамонов.

Кроме того, желающие могут отправиться в паломничество в Оптину пустынь, Сергиев Посад, Новый Иерусалим и Звенигород, а также принять участие в ролевой игре на Бородинском поле и чемпионате фестиваля по футболу.

Православный международный молодёжный фестиваль на Бородинском поле продлится до 27 июля. Он станет уже пятнадцатым подобным мероприятием. Ранее фестивали проходили в Киеве, Ярославле, Волгограде, Минске, Гродно, Санкт-Петербурге, Белгороде, в Карпатских горах и в Крыму.

РИА Новости