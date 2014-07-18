Иерархи УПЦ приняли участие в торжествах, посвященных 700-летию преп. Сергия Радонежского

16-18 июля в Сергиевом Посаде (Россия) состоялись торжества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

В юбилейных мероприятиях приняли участие иерархи Украинской Православной Церкви во главе с Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием.

Праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, который отмечается ежегодно 18 июля, стал в нынешнем году кульминацией торжеств, посвященных 700-летию великого русского подвижника.

В этот день в Свято-Троицкую Сергиеву лавру прибыли архиереи и духовенство большинства епархий Русской Православной Церкви, делегации Поместных Православных Церквей, многочисленные гости. За Литургией молились тысячи паломников.

Пел сборный хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии под руководством архимандрита Глеба (Кожевникова).

После сугубой ектении Предстоятель Русской Церкви совершил молитву о мире в Украине.

Проповедь перед причастием произнес архимандрит Захария (Шкурихин), и.о. духовника Троице-Сергиевой лавры.

После окончания Литургии Патриарх Кирилл совершил славление преподобному Сергию, после чего обратился к архиереям, духовенству и паломникам с Первосвятительским словом.

Торжественную часть празднований на Красногорской площади города Сергиев Посад посетили более 70 тысяч человек.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси и оргкомитета празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского.

Фото church.ua