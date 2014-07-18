В канун дня памяти преп. Сергия Радонежского на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры состоялось всенощное бдение

17 июля, в канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры. Его Святейшеству сослужил собор архиереев Русской Православной Церкви. Богослужебные песнопения исполняли братский хор Троице-Сергиевой лавры (регент — архимандрит Глеб (Кожевников)) и хор Московской духовной академии (регент ― иеромонах Нестор (Волков)). 18 июля, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: С. Власов, О. Варов

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