Митрополит Антоний (Паканич): Наш епископат един в стремлении достичь мира для Украины

Меньше чем через месяц епископат УПЦ будет избирать нового предстоятеля. О том, как идет подготовка к этой процедуре, и как она будет выглядеть, рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Ушел из жизни блаженнейший митрополит Владимир. Вам довелось не один год постоянно общаться с блаженнейшим. Каким он остался в Вашей памяти?

Сейчас мне трудно об этом говорить. Все же еще совсем жива боль этой утраты. И, наверное, еще не один месяц, а может и не один год потребуется для того, чтобы осознать, осмыслить опыт общения с блаженнейшим, осмыслить все то, что он старался нам передать. Это был человек, в котором удивительным образом сочетались глубокий духовный опыт и подлинная житейская мудрость. В нем всегда была почти детская простота веры. И в то же время, он был чрезвычайно опытным администратором. Прошел огромную школу служения на самых разных должностях. Многие полагают, что административная работа противоположна подлинной духовной жизни. Но вот в личности блаженнейшего этого противоречия не было. Он сумел как-то очень органично все это объединить. Это особый дар.

Сейчас пред Украинской Церковью стоит непростая задача выбора нового предстоятеля. А как вообще будет проходить само избрание?

Избирать Предстоятеля будет Собор епископов нашей Церкви, который назначен на 13 августа. Собор также определит и процедуру выборов.

То есть, сейчас еще неизвестно, как именно будут проходить выборы?

Детально процедуру избрания примет Собор. Но я думаю, что в общих чертах она будет примерно такой же, как и процедура избрания блаженнейшего митрополита Владимира в 1992 году. Тогда каждый участник Собора епископов путем тайного голосования указал имена трех кандидатов, которых он считает достойными быть Предстоятелем. После подсчета голосов были определены три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Их имена были внесены в бюллетень для второго тура голосования. И уже во втором туре, также путем тайного голосования, был избран митрополит Киевский и всея Украины.

Сегодня Церковь будет избирать Предстоятеля в очень сложной ситуации, фактически в Украине идет война. Да и политическая ситуация весьма непростая. Может ли все это оказать влияние на выборы?

Избрание митрополита Владимира происходило тоже в очень непростой обстановке. Но архиереи Украинской Православной Церкви сделали мудрый и достойный выбор. Сегодня даже те, кто поначалу критиковал митрополита Владимира, признают, что он уже вошел в историю Украины как выдающийся пастырь и патриот. Сегодня мы имеем за плечами огромный опыт и наследие, которое оставил нам блаженнейший. Мы не должны забывать, что в истории действует промысл Божий. Господь не оставляет нас Своим попечением. Верим, что и сегодня, несмотря на все сложности, Господь умудрит нас сделать правильный выбор.

Существует ли опасность политической заангажированности архиереев?

Архиереи – это живые люди, и у каждого из них могут быть свои политические предпочтения. Блаженнейший митрополит Владимир всегда подчеркивал, что Церковь не навязывает никому политических взглядов. Церковь – это не политическая партия. Несмотря на все различия во взглядах, мы едины во Христе, мы причащаемся из одной Чаши. И это единство преодолевает любые земные разделения.

Кроме того, сейчас украинский епископат един в стремлении достичь мира для нашей многострадальной земли. Так что сегодня, перед лицом тех испытаний, которые переживает Украина, мы должны максимально консолидироваться, забыв о своих личных пристрастиях и амбициях. Это путь, который завещан нам блаженнейшим митрополитом Владимиром.

Сегодня Церкви приходится жить в условиях масштабной информационной войны. В СМИ постоянно выбрасывается недостоверная, заведомо провокационная информация, клевета. Как, по-Вашему, Церковь должна на это реагировать?

Я бы не драматизировал ситуацию. Сколько существует Церковь, столько существует и борьба с ней. В том числе – информационная. Первых христиан людская молва обвиняла в страшных грехах, об этом писали специальные трактаты, которые должны были оправдать жестокие гонения против христиан. Царство Христово не от мира сего, потому этот мир всегда будет воевать с Церковью. Так что в принципе тут ничего не меняется – только технологии.

Как на это реагировать? Христос был безгласен перед обвиняющими Его. И сегодня, когда вместо конструктивной критики на нас просто льют грязь, выпускают в эфир заказные материалы, нарушая при этом все правила журналистской этики, нам не нужно спешить отвечать на это. Порой, лучше промолчать. Ложь всегда становится очевидной, она изобличает сама себя.

Сегодня многих волнует вопрос, как в дальнейшем будут строиться взаимоотношения Украинской Православной Церкви с раскольниками? Действительно ли возможно в ближайшее время объединение в единую Церковь?

Священный Синод нашей Церкви в своем обращении от 6 июля подчеркнул, что преодоление церковного раскола в Украине, эта задача, выполнение которой завещал нам блаженнейший митрополит Владимир. Блаженнейший всегда подчеркивал, что иного пути к преодолению раскола, кроме диалога, просто не существует. Поэтому нам необходимо начать честный и ответственный диалог с теми, кто сегодня находится вне общения с мировым православием. Сложно сказать, сколько потребуется времени для преодоления разделений. Это будет крайне непростой процесс. Но мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы православные христиане в Украине были едины.

А какова официальная позиция Церкви по отношению к священникам, которые сегодня служат вместе с представителями киевского патриархата?

Прежде всего, я хочу сказать, что это единичные случаи. Речь не идет о каком-то массовом явлении. Несмотря на крайне сложную ситуацию в стране, никакого крушения нашей Церкви, которое предрекали некоторые аналитики, не случилось.

Что касается «киевского патриархата», то, как известно, он не имеет евхаристического общения с Поместными православными Церквами. Поэтому сегодня сослужение духовенства нашей Церкви с представителями УПЦ КП является недопустимым. Здесь нужно ясно понимать, что совместное служение литургии – это результат процесса объединения, а не его начало. Приступить к единой Чаше мы сможем лишь тогда, когда все противоречия, разделяющие нас, будут преодолены.

Священники, которые сегодня сослужат с УПЦ КП, нарушают церковные каноны. Своими действиями они не приближают преодоление раскола, а лишь затрудняют ведение диалога. Священноначалие в таких случаях налагает на клириков временное запрещение в служении. Если же священник не меняет своего поведения, то на него могут быть наложены и более серьезные церковные наказания.

Благодарим за интервью. Будем верить, что Господь не оставит Украину Своей всесильной помощью.

Сегодня всем нам нужно усиленно молиться. Верим, что и блаженнейший митрополит Владимир сейчас предстоит в молитве за нашу Церковь перед Престолом Вседержителя.

Беседовали Наталья Горошкова и Дмитрий Марченко, "Православие и мир".