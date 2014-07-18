В РПЦ подчеркнули, что церковная позиция по отношению к ситуации в Украине может быть только миротворческой

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда в интервью «Российской газете» заявил о том, что "Русская Православная Церковь не может занимать политическую позицию по отношению к гражданскому конфликту в Украине".

"Было бы странным, если бы Церковь никак к этому не относилась. Но если мы понимаем политику как борьбу за власть и возможность реализовать властные полномочия, то Церковь политическую позицию занять не может, потому что не участвует в такой борьбе и не стремится к этому", — заявил В.Легойда.

Вместе с тем он подчеркнул, что "Церковь возвышает свой голос, когда убивают людей".

"Когда разрушаются храмы, больницы и школы. Когда захватывают заложников, будь то журналисты или наблюдатели ОБСЕ", — сказал В.Легойда.

Председатель СИНФО отметил, что у Церкви есть право и обязанность давать нравственную оценку происходящим общественным и политическим событиям, но такая оценка может быть дана исключительно с евангельских позиций.

«Церковная, пастырская позиция здесь может быть только миротворческой. Святейший Патриарх уже говорил, что она "подударная", потому что критикуется с разных сторон. Но Церковь не может занять иной позиции», — подчеркнул представитель РПЦ.

«Самое важное сейчас памятование о том, кто мы в первую очередь, в глубинном смысле. Христиане. Из этого исходит миротворческая позиция Церкви, которую она последовательно проводит, добиваясь при этом и конкретных результатов, например, организуя помощь беженцам», — заключил В.Легойда.