Троице-Сергиеву лавру 17 июля посетили 50 тысяч человек

Свято-Троицкую Сергиеву лавру 17 июля с 08.00 до 18.00 посетили более 50 тыс. человек. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

"Паломники продолжают прибывать на территорию лавры", - сообщила руководитель пресс-службы Оргкомитета торжеств в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского Мария Коровина, ссылаясь на данные МВД.

Также представитель Оргкомитета отметила, что на территории лавры находятся тысячи паломников более чем из 100 епархий Русской Православной Церкви. Они участвуют в Патриаршем богослужении, накануне дня празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского.

«Тысячи паломников находятся на территории лавры, наблюдают за трансляцией службы на Красногорской площади и в лагере паломников на Благовещенском поле», — добавила Мария Коровина.