12 духовных наставлений преподобного Сергия Радонежского

8 октября Православная Церковь вспоминает преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Напомним, что 18 июля Православная Церковь празднует день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В эти дни в обители проходят торжества, посвященные 700-летию со дня рождения игумена Русской земли.

Преобразователь монашества на Руси не оставил после себя письменного наследия. Известно лишь о том, что он не любил длинных речей, говорил кратко, иногда притчами. Его любимым словом, было слово "дерзайте", а заповедью - "глазами сердца смотри".

В память о преподобном Сергие Радонежском "УНИАН-Религии" публикует подборку его духовных наставлений и заветов, сохранившихся в сказаниях и в церковном предании.

1. "Имея пищу и одежду, тем довольны будем...".

2. "А ни о чем бесполезном, не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, который может кормить нас, и одевать, и обо всех наших делах заботиться: и от Него следует ожидать всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим".

3. "Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души. Испытания посылаются за грехи в назидание, их надо мужественно и терпеливо переживать".

4. "...Смирением украшать себя, единомыслие друг с другом хранить, ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения".

5. "Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню".

6. "От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в нищете".

7. "Основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения, по учению слова Божия, должна быть вера; без веры угодить Богу невозможно. Но вера православная, основанная на учении апостолов и отцов, чуждая высокомудрствования, которое часто ведет к маловерию и неверию и сбивает с пути спасения".

8. "Любовью и единением спасемся".

9. "Кто хочет быть меж нами первым, да будет всем слугой".

10. "Приемлю Вас, но да будет известно каждому, что если пришли работать Богу и хотите здесь со мной безмолвствовать, то уготовайте себе претерпеть беды и печали, нужды и недостаток, ибо многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное".

11. "Как же мы не страшимся отбирать чужое, обижать ближнего и творить всякое зло. Разве мы не видим, что творящие неправду становятся неимущими, дома их пустеют, и память о них исчезает навсегда. И в будущем веке их ждет мучение бесконечное".

12. «Внимайте себе, братия, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную; к сим же и страннолюбие и смирение с покорением, пост и молитву. Пища и питие в меру; чести и славы не любите, паче же всего бойтеся и поминайте час смертный и Второе пришествие».

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому, глас 4 (обретение мощей)

Днесь пресветло красуется царствующий град Москва, яко светолучными зарями, молниями чудес твоих осияемь, всю вселенную созывает похвалити тя, Богомудре Сергие; пречестная же и славная обитель твоя, юже во Имя Святыя Троицы многими труды твоими создал еси, отче, имущи в себе стада ученик твоих, веселия и радости исполняется. Мы же, празднующе преславное обретение честных мощей твоих, в земли сокровенных, яко цвет благоуханен и кадило благовонно, любезно я лобызающе, различная исцеления приемлем и твоими молитвами грехов прощения сподобляемся, отче преподобне Сергие, моли Святую Троицу спасти души наша.

Подготовила Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".