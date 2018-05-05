Храм-памятник во имя Иова Многострадального в Брюсселе - "свеча за Царскую семью" (фото)

В Брюсселе (Бельгия) есть Русская православная церковь, посвященная "памяти царя-мученика Николая II, его августейшей семьи с ним убиенной, и всем жертвам погибшим во время смуты".

17 июля Православная Церковь чтит память святых царственных страстотерпцев. В этот день в 1918-м году была убита Царская семья.

Храм стал памятником жертвам революции 1917-го года, гражданской войны и всем убитым за веру во время советской власти, а после прославления РПЦЗ новомучеников в 1981 году – памятником во славу святых.

Храм-памятник был воздвигнут во имя святого и праведного Иова Многострадального. Именно в день памяти этого святого родился царь Николай II (6 /19 мая). Судьбы святых во многом схожи. Многострадальный Иов, смиренно претерпел самые тяжелые испытания. Царственный мученик Николай II с семьёй был обречен на страшные испытания и принял мученическую кончину.

Первым настоятелем храма был святитель Иоанн (Максимович).

"Ночь в годовщину расстрела царской семьи архиепископ Иоанн проводил в Брюсселе, сопереживая произошедшему много лет назад всеми силами своей души; он говорил об этой ночи словами пророка Иова: Ночь та, — да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года (Иов 3, 6).

Как и в Шанхае, где он призывал русских, независимо от их взглядов, чтить этот покаянный день, в Брюсселе он собирал на молитву русских из разных церковных юрисдикций. Графиня Апраксина вспоминает, что архиепископ молился всю ночь в храме-памятнике, который на ночь не закрывался. Владыка читал Псалтирь и служил панихиды. Она говорит, что это были «незабываемые моменты».

(Из книги «Владыка Иоанн – святитель Русского зарубежья», издательство Сретенского монастыря, 2008 г).

Инициатором сооружения храма-памятника был Н.Котляревский - бывший секретарь генерала Врангеля из Воскресенского прихода в Брюсселе. В 1929 году он испросил на это благословение Блаженнейшего митрополита Киевского Антония (Храповицкого).

Храм-памятник находится в живописной части Брюсселя, у парка Woel-Vedael. Он ярко выделяется на фоне парковых деревьев. Его высота с куполом - 24 метра. Он вмещает до 400 человек.

Царь Николай II ценил древнее русское зодчество, наверное именно поэтому профессор Н.Окунев, предложил взять за образец придел храма Спаса Преображения в селе Острова под Москвой, который был построен в начале XVI столетия.

Закладка храма состоялась 2 февраля 1936 года. На место постройки была пренесена великая православная святыня - чудотворная икона Знамения Божией Матери Курская-Коренная.

Постройкой храма занимался русский архитектор Николай Исцеленнов на средства, которые собрали 15 тысяч православных эмигрантов во всем мире.

«Этот храм - свеча от всего русского зарубежья за всероссийского царя-мученика, за царскую семью и за всех пострадавших в годы лихолетья. Храм этот... является символическим надгробным памятником царской семье и всех с нею и за нее пострадавших. Таким он останется, пока, по милости Божьей, не будет от лица всего русского народа воздвигнут величественный храм над грозной екатеринбургской шахтой». (Иоанн (Максимович). Кровь его на нас // Савва Эдмонтонский, еп. Летопись С. 117.)

В 1920 году останки Царской семьи были переданы следователем Николаем Соколовым князю Ширинскому-Шихматову, а в 1940-м - митрополиту Серафиму.

"В 1940 году останки Царской семьи - малая часть того, что было обнаружено сразу после зверского убийства в Екатеринбурге - были вручены митрополиту Серафиму, в ту пору епархиальному архиерею Западно-Европейской епархии, для передачи в храм-памятник", - говорится на официальном сайте храма.

В 1950 году 1 октября храм был освящён. Тогда же останки Царской семьи, запечатанные в свинцовом цилиндре, были замурованы в храме.

На внутренних стенах храма установлены памятные доски с именами жертв богоборческой власти. Во время постройки храма, все желающие могли увековечить на памятных досках имена своих погибших близких.

Памятные доски - это своего рода могильные плиты. Многие люди, чьи имена указаны на них, были лишены христианского погребения. Близкие погибших приходили и приходят в этот храм как на могилу - почтить память своего рода.

Убранство храма-памятника по сей день скромно, стены оставлены нерасписанными. Благодаря этому внимание концентрируется на иконостасе, киотах и мемориальных досках.

В 1971 году на колокольне при храме установили семь колоколов. Они были отлиты в городе Лувен, в мастерской «Sergeys» - в бывшем городе Малин. Именно от названия этого города в русском языке когда-то произошло выражение «малиновый звон». Самый большой колокол назван «Царевич», другой - «Пересвет».

Вход в храм украшает мозаичная икона Федоровской Божией Матери. Имя Федоровской иконы связано с избранием на царство царя Михаила Федоровича в 1613 году. Как известно, в Царском Селе был храм Федоровской Божией Матери.

Над алтарем, на своде, изображен образ Божией Матери Нерушимая Стена. В алтаре храма находятся памятные доски с именами 122 архиереев-мучеников.

У правого клироса расположен киот «Воскресение Христово» с изображением небесных покровителей царской семьи, у левого - Всех святых в земли российской просиявших. Это работы архимандрита Киприана (Пыжова) - известного изографа зарубежья.

Над киотами расположены четыре мраморные доски. На двух из них увековечены имена членов Царской семьи. На остальных - молитва об «умученных и убиенных большевистской богоборческой властью».

Некоторые памятные доски храма были размещены воинскими объединениями, другие - мирянами.

На полках вдоль стен находятся иконы, пожертвованные в память о новомучениках российских. На балконе храма, там где располагается верхний хор - знамена Императорской и Белой армии.

Как уже упоминалось, во время строительства храма в одной из стен были замурованы реликвии, обнаруженные в Ганиной Яме, где сжигались тела Царственных страстотерпцев.

В 2012-м году, во время капитальных реставрационных работ в храме был обнаружен свинцовый цилиндр и от руки написанный документ - об истории этих вещественных доказательств.

"В цилиндре находились Царственные мощи, которые сегодня помещены в храме. Они остались запечатанными а сопровождающий документ был свёрнут и вложен в новую стеклянную трубку. Всё было замурованно в том же порядке как и прежде", - сообщается на сайте храма.

РПЦЗ отказалась отдавать находку на экспертизу. "Мощи ни в коем случае не могут быть подвергнуты какой-либо манипуляции. Они могут исключительно служить для молитвенного почитания верующего народа", - говорится в коммюнике Западноевропейской епархии РПЦЗ.

В храме находятся многочисленные святыни: частицы Животворящего Креста Господня; мощи святых апостольских времен и более поздних святых, мощи русских святых; большой крест с частицами святых мощей, который носил на кольчуге святоц благоверный князь Александр Невский во время Ледового побоища; его малый нательный крест со святыми мощами.

Из числа реликвий Царской семьи, в храме хранятся вещи, переданные великой княгиней Ксенией Александровной: Библия, подаренная императрицей наследнику цесаревичу; крест с найденными в екатеринбургской шахте нательными иконками и крестиками; икона св. Иоанна Крестителя из Ипатьевского дома; погон Государя и его полушубок-шинель.

Анна Горпинченко, “УНИАН-Религии”.

В статье использованы сведения, размещенные на сайте храма святого Иова Многострадального в Брюсселе и информация из открытых источников.

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