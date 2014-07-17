От УПЦ КП в Славянск отправили более 4 тонн гуманитарной помощи

Отдел социального служения и благотворительности УПЦ Киевского Патриархата вместе с Общественным комитетом «Наступление» и инициативной группой «Донбасс SOS» 16 июля отправили в Славянск более 4 тонн гуманитарной помощи. Автобусы с необходимыми вещами выехали после обеда с территории Михайловского собора.

Совместная помощь собиралась около двух недель и стала, пожалуй, наибольшей партией помощи местным жителям и бойцам Нацгвардии, защищающим те земли. Вещи и все необходимое приносили обычные граждане. В основном, это были медикаменты, консервированные продукты, одежда, вода в бидонах, обувь, детские игрушки и пр. Кроме того, многие граждане приносили деньги.

Автобус, возле которого собирались все вещи, стал еще и платформой для коммуникации, поскольку многие беженцы с Востока приходили к нему в эти дни. В частности, среди них были и молодые беженцы из оккупированных мест, которые намерены вернуться туда в ближайшее время.

«Сейчас особенно важно помогать Востоку, потому что мы – единая страна. И Церковь должна быть рядом с людьми, поддерживать их в тяжелую минуту, помогать, чем сможет. Поэтому мы объединились с восточными активистами, чтобы начать передавать все необходимое в Славянск», – рассказывает руководитель Отдела соцслужения о. Сергий Дмитриев.

Сбор помощи будет продолжаться, поскольку жители города понемногу возвращаются в свои разрушенные дома с целью начать новую жизнь. Однако в срочной помощи нуждается и Донецк, где боевики ДНР захватывают молодых девушек в сексуальный плен, а парням раздают автоматы и заставляют воевать против украинской армии, рассказывает местный житель Валентин, координатор группы «Донбасс SOS».

«Помогать людям на Востоке необходимо, несмотря на то, что у них были сепаратистские настроения, большинство там проукраинское. И в Славянске, например, остаются, в основном, пенсионеры, которые не имеют ни продуктов, ни воды, ни медикаментов. Практически всем негде ночевать, потому что дома были разрушены», – поделился он.

Сбор помощи не только жителям Востока, но и вынужденным переселенцам в Киеве и нашим военным будет продолжаться. Все желающие могут приносить лекарства (от сердца, давления), продукты длительного сбережения, одежду и обувь – на территории Михайловского собора склад гуманитарной помощи продолжает работать.

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