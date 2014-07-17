На Буковине устроили крестный ход к церкви царей Романовых

Около тысячи православных верующих 16 июля отправились крестным ходом из Черновцов до Сторожинца. Там находится церковь святых Царственных мучеников Романовых, престольный праздник которых отмечается 17 июля. Об этом сообщили в Черновицкой митрополии УПЦ.

В колонне паломников есть даже дети, инвалиды и люди преклонного возраста. Милиционеры и сотрудники ДПС будут сопровождать паломников к концу крестного хода.

На трассе возник затор, машины останавливаются, чтобы пропустить верующих.

"Молодой Буковинец"

Фото из архива molbuk.ua