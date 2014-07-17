На Буковине устроили крестный ход к церкви царей Романовых
17:30, 17 июля 2014Православие
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Около тысячи православных верующих 16 июля отправились крестным ходом из Черновцов до Сторожинца. Там находится церковь святых Царственных мучеников Романовых, престольный праздник которых отмечается 17 июля. Об этом сообщили в Черновицкой митрополии УПЦ.
В колонне паломников есть даже дети, инвалиды и люди преклонного возраста. Милиционеры и сотрудники ДПС будут сопровождать паломников к концу крестного хода.
На трассе возник затор, машины останавливаются, чтобы пропустить верующих.
Фото из архива molbuk.ua
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