Патриарх Кирилл попросил молитв о мире в Украине у представителей Поместных Церквей

17 июля в Патриаршей резиденции в московском Даниловом монастыре состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегациями Поместных Православных Церквей, которые прибыли на празднование 700-летия преподобного Сергия Радонежского.

Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словами приветствия, сообщает Служба коммуникации ОВЦС:

«...Радуюсь тому, что представители Поместных Православных Церквей прибыли в Москву для участия в столь значимом для Русской Православной Церкви юбилее...

Преподобного Сергия называют «игуменом земли Русской». С его именем связано преобразование русского монашества, распространение общежительного устава иноческого жития. Во многом эти изменения были связаны с влиянием горы Афон благодаря духовным отношениям преподобного Сергия с одним из выдающихся ее воспитанников и насельников — Константинопольским Патриархом Филофеем Коккиным. Основанная преподобным Сергием обитель — обитель Святой Троицы — не просто одна из крупнейших на Руси: она стала настоящей монашеской школой, которая воспитала не одно поколение боголюбивых иноков, позднее основавших множество монастырей по всей Руси. И сегодня Лавра остается центральным монастырем нашей Церкви, с нее берут пример и другие обители.

Значение преподобного Сергия для Русской Православной Церкви и для нашей страны трудно переоценить. В период разделения и междоусобиц он примирял враждующих князей, призывал к миру и единству. Преподобный поистине был собирателем Святой Руси. Пример его жизни особенно важен и актуален для наших дней, когда на земле Украины не прекращается междоусобная брань и проливается кровь православных христиан. Прошу ваших молитв у мощей преподобного об искоренении вражды и воцарении мира на Украине.

На протяжении своей истории Троице-Сергиева лавра всегда оставалась центром просвещения. Вот уже не одно столетие под сенью обители преподобного Сергия располагаются Московские духовные школы, где под молитвенным покровом преподобного получили образование тысячи священнослужителей Русской Православной Церкви, а также многие представители братских Поместных Православных Церквей.

Преподобный никогда не искал славы, власти, и даже игуменство в основанном им монастыре принял лишь после многочисленных просьб братии, — не хотел он игуменом становиться. Но истинное смирение и всецелая преданность воле Божией привлекала и продолжает привлекать к нему тысячи людей, которые видят в нем своего духовного отца и молитвенного предстателя. Вчера во время семнадцатикилометрового крестного хода, который двигался от монастыря в Хотьково, где почивают мощи преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия, до Троице-Сергиевой лавры, я был свидетелем удивительного духовного подъема. Более 30 тысяч человек шли, несмотря на сорокаградусную жару (именно такая температура была на солнце), и нужно было видеть их радостные лица — никакой усталости. Шли люди разных возрастов, но особенно приятно было видеть молодые семьи, которые даже детей с собой несли. Это свидетельство тому, что и для людей XXI века преподобный Сергий является притягательной духовной силой.

Человек остается человеком всегда: и в XIV столетии, когда жил преподобный Сергий, и в XXI веке –— те же самые радости, скорби, духовные победы, но и те же страсти, которые губят душу. Человек, оставаясь данной Богом личностью, откликается на действие Божественной благодати всем своим сердцем; только важно, чтобы Церковь Божия, пастыри помогали людям почувствовать эту благодать, преодолеть притяжение искушений века сего. Это наша задача. Господь спасает Своей благодатью, и Богом данная человеческая природа откликается на нее. А для того, чтобы человек был способен открыть свое сердце благодати Божией, мы должны трудиться, несмотря на сложные обстоятельства переживаемого нами времени.

Преподобный Сергий — один из наиболее почитаемых и любимых в нашем народе святых. Ваш приезд свидетельствует о том, что он широко почитается во всем православном мире.

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, досточтимые и высокие делегаты Православных Поместных Церквей, за вашу готовность разделить этот великий праздник 700-летия преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского».