УПЦ отправит в Славянск и Николаевку гуманитарный груз: помощь и пожертвования принимаются до 18 июля, 21.00

19 июля, по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия, в зону АТО, для мирного населения городов Славянска, Николаевка и других пострадавших городов, отправляется колонна гуманитарного груза. Об этом написал в своем профиле в Фейсбук насельник Десятинного монастыря Киева иеромонах Мелхиседек.

"Гуманитарная помощь собрана при помощи священноначалия УПЦ, настоятелей Киевских общин и монастырей, неравнодушных меценатов и прихожан Украинской Православной Церкви.

Для пострадавших жителей в ходе военных действий будет передано несколько тонн гуманитарного груза. Колонну будут сопровождать священники Киевской епархии", - пишет отец Мелхиседек.

Благотворительная помощь и пожертвования принимаются до пятницы 18 июля до 21.00. Телефон координатора +38 (050) 342-27-39

Список необходимых продуктов: масло подсолнечное; маргарин/спред; макаронные изделия; крупы (гречка, рис, пшенка); лук репчатый; сахар; чай, кофе; сладости (конфеты, шоколад и т.п.); печенье, выпечка (не скоропорт.);

Для пожертвований карта ПБ: 5168 7572 2004 1299