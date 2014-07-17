В Екатеринбурге почтили память святых Царственных страстотерпцев и молились о мире в Украине

В Екатеринбурге почтили память святых Царственных страстотерпцев.

Как сообщает сайт Екатеринбургской епархии РПЦ, Божественную литургию в ночь с 16 на 17 июля на площади перед Храмом-на-Крови возглавил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

С архипастырским словом к молящимся перед началом Литургии обратился митрополит Екатеринбургский Кирилл.

Во время пения тропарей на малом входе была возглашена «Вечная память» слугам Царской семьи, принявшим вместе с нею смерть в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

После сугубой ектении была вознесена молитва о мире в Украине. На заупокойной ектении поминались новопреставленный Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, слуги Царской семьи, жертвы братоубийственной смуты на Украине, пассажиры, погибшие во время недавней аварии в московском метрополитене.

По окончании Литургии состоялся многотысячный крестный ход, который завершился молебном в монастыре Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

17-18 июля в Алапаевске будут совершены богослужения в память великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.