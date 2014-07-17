На Афоне святогорцы и паломники поклонились частице Ризы Богородицы из Влахерна

Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне торжественным богослужением отметили 15 июля братия Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Этот праздник дорог православному сердцу, поскольку именно с ним связано начало бытия Русской Церкви и христианизации Руси в IX веке.

Для русской святогорской обители этот праздник дорог еще и тем, что в ней с давних времен хранится великая христианская святыня – часть Ризы Пресвятой Богородицы из Влахерн, от которой неоднократно происходят исцеления и чудотворения. Поэтому во время праздничного богослужения в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре традиционно в этот день состоялось чествование Ризы Пресвятой Богородицы, которую торжественно вынесли для поклонения молящихся. Помимо братии, к великой святыне смогли приложиться и многочисленные паломники.

Праздничным богослужением отметили день Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и на Киевском подворье Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, действующем при храме в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

Для Афонского подворья в Киеве этот праздник также имеет символическое значение, поскольку расположено подворье на территории бывшего древнего Влахернско-Ризоположенского монастыря XI – XIII вв.

По слову блаженнопочившего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне одновременно является и праздником основания Православной Церкви в Киевской Руси.

Согласно Преданию, Риза Божией Матери хранилась в Назарете и в 471 г. была перенесена в Константинополь, во Влахернский храм. И хотя само событие положения Ризы во Влахерне произошло в 471 году, установление общецерковного почитания этого праздника связано непосредственно с Русью и началом ее христианизации.

Риза Пресвятой Богородицы служила как бы защитным покровом для столицы православной Византийской империи от нашествия врагов. Так было во время осады Константинополя аварами в 626, персами - в 677, арабами - в 717 годах. Но особенно знаменательными оказались события 860 года, тесно связанные с историей Русской Церкви.

Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является, таким образом, одновременно праздником канонического основания Русской Православной митрополии в Киеве.

Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне по праву является и праздником торжества Православия на Руси, начала ее обращения (оглашения) ко Христу. В связи с этим, до трагических событий 1917 г., ежегодно 2/15 июля на праздник Ризоположения во Влахерне в Киеве было принято совершать торжественные крестные ходы к Аскольдовой могиле, где духовенством при многочисленном стечении народа служились панихиды "об упокоении первого русского христианского князя Оскольда, нареченного в крещении Николаем".

Подробнее - на сайте "Русский Афон"