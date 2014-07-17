В Святогорской лавре отметили 22-летие открытия обители (фото)

В Святогорске 15 июля братия обители молитвенно отметили 22-ю годовщину со дня открытия Свято-Успенской Святогорской лавры. Как сообщается на странице лавры в Фейсбук, обитель была открыта 15 июля 1992 года — в день празднования Ахтырской иконы Божией Матери.

"22 года назад, 15 июля 1992 года, по договоренности с администрациями санатория и заповедника, для поселения в Святых Горах прибыла в обитель первая братия. Ее число состояло всего лишь из 8 человек. День 15 июля 1992 года является первым днем духовного возрождения Святогорской обители, так как именно тогда, летним июльским утром, на могиле преподобного Иоанна Затворника и, вечером, в соборе Успения Божией Матери после длительного перерыва в стенах открытого монастыря вновь зазвучала живая молитва, приносимая за Донецкий край, Святую Русь и весь Православный мир", - говорится в сообщении.

15 июля 2014 года в Успенском соборе лавры состоялась праздничная Божественная литургия, по окончании которой был отслужен благодарственный молебен с акафистом Ахтырской иконе Божией Матери. Богослужение возглавил наместник Свято-Успенской Святогорской лавры архиепископ Святогорский Арсений. Обратившись в своем слове к прихожанам, владыка сказал:

« …Всегда мы имеем причины благодарить Бога и Его Пречистую Матерь. Кто-то благодарит за исцеление души или тела, кто-то благодарит, потому что в сегодняшний день Господь сподобил его прийти в монастырь и стать насельником этой святой обители.

Но есть причины благодарения для всех нас: именно в сегодняшний день в 1992 году возобновила свою духовную жизнь Святогорская обитель, именно в сегодняшний день на месте разрушенного храма в честь иконы Ахтырской Божией Матери, у могилы преподобного Иоанна Затворника, прошло первое богослужение, с которого началась молитвенная жизнь нашей святой обители...

Веря, что Божия Матерь возродила вновь сию святую обитель для нашей пользы, Она не оставит Своим покровом, Своим заступлением, Своей помощью, Своей материнской любовью всех, здесь подвизающихся, и всех, кто сюда притекает с любовью, к этому святому месту...», - сказал наместник.

Братия Всехсвятского скита Лавры во главе со скитоначальником архимандритом Амвросием (Бобровым) совершили крестный ход к месту разрушенного в годы безбожной власти Ахтырского скита, где у могилы преподобного Иоанна Затворника отслужили водосвятный молебен с акафистом Ахтырской иконе Божией Матери.