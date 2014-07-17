Крестный ход в Сергиев Посад завершился молебном на Благовещенском поле

16 июля начались основные общецерковные торжества, посвященные празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, из подмосковного Покровского Хотькова ставропигиального монастыря, где пребывают мощи преподобных Кирилла и Марии — родителей святого Сергия, прошел многотысячный крестный ход на Благовещенское поле Сергиева Посада.

Шествие предварил молебен в Никольском соборе Покровской обители. Богослужение и крестный ход возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вблизи палаточного городка, развернутого на Благовещенском поле, организовано место для совершения богослужений. После прибытия сюда керстного хода Предстоятель РПЦ совершил молебное пение, была прочитана молитва преподобному Сергию Радонежскому.

По окончании богослужения Патриарх Кирилл поздравил всех с окончанием семнадцатикилометрового крестного хода и обратился к верующим с Первосвятительским словом:

«Для многих сегодняшний путь был чем-то особенным, чего они не переживали в жизни. Это было не просто шествие, не просто пешеходный маршрут, не просто поход — это был крестный ход, сопровождавшийся непрестанной молитвой...

Но если вспомнить давно прошедшие времена, то для людей было обычным делом идти пешком в Сергиев Посад из града Москвы. Мы прошли небольшую часть того пути, который проходили наши благочестивые предки, но могли почувствовать сердцем великую благодать.

А что, собственно говоря, произошло? А ничего особенного. Люди XXI века, живущие в относительном или даже полном комфорте, приняли решение, несмотря на жару, идти пешком. Кто-то рационально мыслящий скажет: а зачем это надо? Ох как надо, потому что именно в подвиге, в который вовлекается не только душа, но и тело, проверяется наша духовная сила. В ответ на этот подвиг Господь слышит нашу молитву и дает просимое. Вот почему мы совершаем земные поклоны, вот почему мы держим пост, идем многокилометровыми крестными ходами, вот почему мы стоим на относительно продолжительных богослужениях. Потому что Бог принимает нашу маленькую физическую жертву, небольшую лепту, и в ответ на наш подвиг дает просимое.

Помолимся сегодня и во все предстоящие дни преподобному Сергию, чтобы он наши молитвы вознес к Престолу Вседержителя — о всем нашем народе, всем нашем историческом Отечестве, о земле Российской, о Церкви нашей, дабы он сохранил их в единстве, непреодолимом никакими вражьими силами.

Помолимся также и о тех, кто погиб вчера в московском метро. В нашей столице сегодня день траура. Я знаю, что сегодня очень многие люди вспоминают тех, кто погиб. Также помолимся о духовном и физическом здравии тех, кто пережил эту катастрофу. Да подаст им Господь скорейшее исцеление, а почившим — Царствие Небесное.

Пусть Господь помогает нам всем преодолевать скорби жизни. И чем больше мы будем способны на подвиг, в том числе и во имя Божие, тем сильнее мы будем, тем более высокие вершины нам будут покоряться — и духовные, и земные.

Да хранит всех вас Господь молитвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. Аминь».

В крестном ходе и молебне приняли участие иерархи Русской Православной Церкви, десятки тысяч паломников.