Мусульмане и иудеи России молятся о жертвах аварии в московском метро

В исламской и иудейской общинах России возносят молитвы о жертвах аварии в столичном метрополитене, и о пострадавших.

Как сообщает РИА Новости Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших в результате аварии в московском метро.

"К величайшему сожалению, число погибших и получивших тяжелые травмы растет с каждым часом. Мы будем молиться о скорейшем выздоровлении пострадавших и о том, чтобы Всевышний даровал утешение семьям и близким тех, кто покинул нас безвозвратно. Случившаяся трагедия — это боль для всей страны и для каждого лично. В этот день мы скорбим вместе с теми, для кого авария обернулась потерей близкого человека", — приводятся слова Бороды на официальном сайте ФЕОР, собщают "РИА Новости".

Он также выразил надежду, что молитвы помогут и эта катастрофа станет последней. "Мы будем молиться о том, чтобы все госпитализированные граждане вернулись к своим семьям как можно скорее", — добавил Борода.

Также в мусульманской общине возносят молитвы о тех, кто погиб при аварии в московском метрополитене, и о пострадавших.

Свои соболезнования в адрес пострадавших направил председатель Совета муфтиев России, Духовного Управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин, который от имени мусульманской уммы, от имени Совета муфтиев России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этой страшной катастрофы, сообщает пресс-служба СМР.

"Мы разделяем боль приносим свои соболезнования семьям погибших. В мечетях страны пройдут молитвы о погибших, мусульмане обратятся с мольбой к Всевышнему, принять души безвинно погибших и оделить мужеством их родных и близких. Да ниспошлет Всевышний милость и удостоит их заслуженного места в Мире Вечном. И пусть Всевышний Господь дарует близким пострадавших терпение и укрепит их в мире этом и следующем", - гласит заявление председателя СМР.

Свои соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших выразили президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.