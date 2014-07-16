В Крестном ходе в честь 700-летия Сергия Радонежского принимают участие более 30 тысяч паломников

Крестный ход, посвященный 700-летию преподобного Сергия Радонежского, следующий из Хотьково в Сергиев Посад (Россия), достиг места промежуточной остановки около подмосковной деревни Машино.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, о оценкам правоохранительных органов, в шествии принимают участие более 30 тысяч человек, —

Торжественное шествие возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После часового отдыха крестный ход продолжит свой путь на Благовещенское поле Сергиева Посада, где Предстоятель Русской Церкви совершит молебное пение.

С 16 по 18 июля на Благовещенском поле, куда прибудет крестный ход, состоятся праздничные богослужения, во время которых паломники смогут приступать к таинству исповеди.

Для паломников развёрнут палаточный городок, в котором осуществляют дежурство медицинские работники, службы МЧС и полиции. Для всех паломников организовано одноразовое горячее питание, обеспечивается горячая и холодная питьевая вода. Помощь в регистрации и организации работы палаточного городка оказывают волонтеры.