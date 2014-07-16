В РПЦ разочарованы решением Церкви Англии о введении женского епископата (заявление)

Отдел Внешних Церковных Связей Московского Патриархата выступил с заявлением в связи с решением Генерального синода Церкви Англии о допуске женщин к епископскому служению, принятым 14 июля 2014 года.

Служба коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата сделала заявление:

«Русская Православная Церковь с тревогой и разочарованием восприняла решение Церкви Англии о введении женского епископата, поскольку на протяжении многовекового периода взаимоотношений между нашими Церквами были выявлены возможности признания со стороны православных наличия в англиканстве апостольского преемства. Еще в XIX веке англикане, члены Ассоциации Восточных Церквей, стремились «к взаимному признанию» иерархии Православной и Англиканской Церквами, верили в то, что «обе церкви сохранили в себе апостольское преемство и истинную веру в Спасителя и должны принять друг друга в полное общение в молитвах и таинствах».

Принятие Церковью Англии женского священства в 1992 году нанесло удар взаимодействию между нашими Церквами, а введение женского епископата исключило даже теоретическую возможность признания православными апостольского преемства англиканской иерархии.

Подобная практика противоречит многовековой церковной традиции, восходящей к первохристианской общине. В христианской традиции епископы всегда воспринимались как прямые духовные наследники апостолов, от которых они получили особую благодать для руководства народом Божиим и особую ответственность – блюсти чистоту веры, быть символами и гарантами единства Церкви. Возведение женщин в епископское достоинство противоречит образу действий Самого Спасителя и святых апостолов, практике Древней Церкви.

На наш взгляд, решение Генерального синода Церкви Англии продиктовано не богословской или церковно-практической необходимостью, а стремлением следовать секулярной идее равенства полов во всех сферах жизни и связано с повышением роли женщины в британском обществе. Путь обмирщения христианства ведет к отходу от него многих верующих, которые в современном нестабильном мире стремятся найти духовную опору в незыблемых евангельских и апостольских традициях, установленных Вечным и Неизменным Богом.

В Русской Православной Церкви с сожалением констатируют, что решение о возведении женщин в епископское достоинство существенно затрудняет для православных христиан ведение диалога с англиканами, развивавшегося на протяжении многих десятилетий, и способствует дальнейшему углублению разделений в христианском мире в целом».

Правмир