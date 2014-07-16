Владимир Легойда: Пример Преподобного Сергия показывает, что с верой Христовой все возможно

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда назвал главным уроком, который может извлечь современный человек из наследия преподобного Сергия Радонежского, то, что с Богом, с верой Христовой все возможно.

«Часто мы сталкиваемся с невозможностью реализовать свои планы, улучшить личную жизнь и жизнь общества вокруг нас и это ведет к унынию и отчаянию. Святой Сергий Радонежский явил удивительный пример тех качеств, которых нам так часто не хватает, — в первую очередь пример веры и любви», — заявил В.Легойда.

Представитель Церкви отметил, что неиссякаемая очередь паломников у мощей святого Сергия не стояла бы, если бы люди не видели в Преподобном Сергии пример и не чувствовали молитвенное участие святого в своей жизни.

«Много раз перед Преподобным, как и перед всеми нами, вставали, казалось бы, неразрешимые задачи. Так, с самого детства он испытывал проблемы с грамотностью, но своим усердием и с помощью Божией сумел стать весьма образованным, по меркам своего времени, человеком», — подчеркнул В.Легойда.

«А десятилетия спустя наши соотечественники обратились к помощи святого, чтобы он принял участие в судьбе всей Русской земли», — добавил председатель Синодального отдела. По словам представителя Церкви, это происходило тогда, когда независимая от Орды Русь казалась утопией.

«Вера и труды Преподобного не только преобразили сердца его последователей и сподвижников, но и создали Святую Русь», — заключил В. Легойда.

Полностью интервью председателя Синодального информационного отдела В.Легойды размещено на сайте aif.ru.

Патриархия.ru