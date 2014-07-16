Митрополит Антоний рассказал о том, как христианину относиться к клевете

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)

Никакое зло, никакая клевета не может противостоять любви Божией. Поэтому каждый из нас должен взращивать в своем сердце цветы любви и искоренять просторы злобы...

Клевета - первый грех в истории человечества

Первейшим грехом, о котором рассказывается на первых страницах Библии, является именно грех клеветы. Правда, это не самый первый грех, который совершили люди. Адам и Ева согрешили непослушанием Богу, но к этому их привела клевета со стороны дьявола на Бога.

«И сказал змей женщине: в действительности ли сказал Бог: не ешьте от всякого дерева в раю?» (Быт. 3. 1). Нет, книга Бытия гласит, что Бог так не сказал. На самом деле Бог сказал Адаму: «от всякого дерева в раю ты можешь есть, а с дерева познания добра и зла не ешь от него...» (Быт. 2. 16-17).

Таким образом, уже в начале человеческой истории мы видим от дьявола сознательное искажение правды, которая называется клеветой.

Слово «дьявол» переводится с греческого языка как «клеветник; тот, кто клевещет». Именно такую самую первую и самую главную название получил враг нашего спасения, который имеет и другие имена, но это - самое главное, ведь оно показывает его суть.

Клеветник пакостит самому себе

Святитель Иоанн Златоуст, который лично очень сильно пострадал от клеветы, советует тем, кто услышал непроверенную информацию или слухи, которые опорочили ближнего, поступать так: «Никогда не принимай клеветы на ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами: " Оставь, брат, я каждый день грешу еще более тяжкими грехами, как же нам осуждать других?»

А святитель Василий Великий отмечает: «Трем людям пакостит клеветник: тому, на кого клевещет, ибо, кто слушает, и самому себе».

Клевета для нас - милость Божья

Терпеть клевету, безусловно, трудно. Однако за терпение клеветы много святых отцов обещают вознаграждение. «Помни, что тот, кто слышит о себе клевету, не только не терпит вреда, но еще получит величайшую награду». Тот же святой говорит дальше: «Если тебя упрекают справедливо - исправляйся, если несправедливо - радуйся».

Согласно учению святых отцов, тем, кто со смирением, терпением и христианским мужеством переносит клевету, другие прощаются грехи. Св. Феофан Затворник, например, считает клевету откупительными лекарствами: «Возвели клевету на вас.... хотя вы не виноваты? Нужно благодушно терпеть. И это пойдет вместо епитимий за то, в чем вы сами считаете себя виновными. Поэтому клевета для вас - милость Божия».

Господь может все превратить в благо. Даже клевету

Человеку, который переживает клевету, подвижники советуют молиться, в том числе и за того человека, который пытается опозорить его. «По мере того, как будешь молиться за клеветника, Бог будет открывать тем, кто соблазнился, истину о тебе», - учит преподобный Максим Исповедник.

В Священном Писании много примеров того, как Господь превращает клевету на благо и пользу. Например, ветхозаветный Иосиф, сохраняя свое целомудрие, из-за женской клеветы попал в темницу, но впоследствии Господь утешил и возвеличил его так, что тот спас всю страну от голода (Быт. 39 и 41).

Лишь два случая, когда можно говорить плохое

Вместе с тем, нам самим нужно беречься, чтобы ненароком не навести клеветы не опозорить нашего ближнего.

Святитель Василий Великий считает, что «есть только два случая, когда разрешается говорить о ком-то плохое (но правду!): когда необходимо посоветоваться с другими, опытными в том, как исправить человека, который согрешил, и когда нужно предостеречь других (не говоря много), которые, по незнанию, могут часто быть сообщниками плохого человека, считая его хорошим... Кто без такой необходимости говорить что-то о другогом с намерением очернить его, тот клеветник, даже если бы и говорил правду».

...У клеветников и свечи гаснут

Люди, которые возводят клевету на ближних, не имеют благословения Божия. «Господь от них и молитвы не принимает, и свечи их гаснут, и приношения их не принимаются, и гнев Божий почивает на них, как говорит Давид: истребит Господь все уста льстивые, язык, который много говорит (Пс. 11. 4)», - учил святитель Иоанн Златоуст.

А преподобный Исайя не советует клеветой спасать себя от бед и человеческой злобы: «Всякий несчастный достоин милости, когда оплакивает свои беды. Но если он начнет клеветать на других и вредить им, то пропадет жалость к его бедам; он уже не признается достойным сожаления, а ненависти, как таковой, что злоупотребил своей бедой вмешательством в чужие дела. Поэтому зерна этой страсти нужно истреблять в начале, пока они не проросли и не сделались неистребимыми, и не породили опасности для того, кто принесен в жертву этой страсти».

Бог ничем так не оскорбляется, как злобою

Чтобы уменьшить пагубное влияние лжи и клеветы в нашем мире каждый из нас должен взращивать в своем сердце цветы любви и искоренять просторы злобы.

По словам прав. Иоанна Кронштадтского, Бог ничем так не прославляется, как любовью всетерплющей, и ничем так не оскорбляется, как злобою, какою бы она ни прикрывалась благовидностью.

Никакое зло, никакая клевета не может противостоять любви Божьей. И, наверное, нет в мире более возвышенных слов о любви, чем те, что сказал апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13; 4-8).

"Православие в Украине"