Священный Синод Константинопольского Патриархата избрал нового митрополита

15 июля 2014 года Священный Синод Константинопольской Православной Церкви избрал нового митрополита.

Им стал великий архидиакон Константинопольского Патриархата Максим (Вгенопулос). Он получил титул митрополита Силиврийского, — сообщает Седмица.Ru

Эта митрополия прекратила свое существование в 1922 году, после того как греческое население было вынуждено покинуть Восточную Фракию. В тот момент митрополия включала 4 городка и 8 сел, кафедральный собор во имя свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, построенный в высшей точке Силиврии, также был снесен в 1922 году.

Хиротония нового митрополита Силиврийского состоится в воскресенье 27 июля 2014 года.

Правмир