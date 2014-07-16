Начались торжества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

16 июля начались основные общецерковные торжества, посвященные празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Местом сбора участников торжеств стал подмосковный Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, в Никольском соборе которого была совершена Божественная литургия, — сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В обитель прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Никольском соборе Предстоятель возглавил служение торжественного молебна. Затем Предстоятель Русской Церкви поклонился покоящимся в монастыре мощам преподобных Кирилла и Марии — родителей преподобного Сергия Радонежского.

Среди молившихся в Никольском соборе были члены Священного Синода Русской Православной Церкви и другие иерархи, члены рабочей группы при Президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и организационного комитета Русской Православной Церкви по проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, многочисленные паломники.

Многотысячный крестный ход во главе с Предстоятелем Русской Православной Церкви направился из Хотьково в Сергиев Посад. В праздничном шествии принимают участие 60 иерархов, более 400 священнослужителей, монашествующие, делегации от епархий Русской Православной Церкви, казаки, паломники из разных регионов России.

Главные святыни крестного хода — икона с мощами преподобного Сергия Радонежского и икона с мощами преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия.

Десятки тысяч верующих во главе со Святейшим Патриархом Кириллом пройдут пятнадцать километров пешком до Благовещенского поля города Сергиева Посада по пути, некогда проделанным самим святым Сергием Радонежским. Вечером на Благовещенском поле будет совершено всенощное бдение, а после полуночи — Божественная литургия.