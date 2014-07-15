В Минск из Троице-Сергиевой лавры будет принесена чтимая икона Преподобного Сергия с частицей мощей
15:49, 15 июля 2014Православие
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В год празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия, игумена Радонежского из Троице-Сергиевой лавры в епархии Московского Патриархата приносится чтимая икона Преподобного Сергия с частицей мощей.
20 июля святыня будет принесена в Свято-Духов кафедральный собор города Минска, где будет пребывать до 25 июля.
Программа пребывания иконы в городе Минске
20 июля, 17.30 — встреча иконы на площади у Свято-Духова собора
21-24 июля — пребывание иконы в Свято-Духовом соборе. Доступ к иконе для поклонения открыт с 7.00 до 22.00
25 июля — доступ к иконе для поклонения открыт с 8.00 до 14.30
25 июля, 15.00 — отбытие иконы из города Минска
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