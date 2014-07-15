В Минск из Троице-Сергиевой лавры будет принесена чтимая икона Преподобного Сергия с частицей мощей

В год празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия, игумена Радонежского из Троице-Сергиевой лавры в епархии Московского Патриархата приносится чтимая икона Преподобного Сергия с частицей мощей.

20 июля святыня будет принесена в Свято-Духов кафедральный собор города Минска, где будет пребывать до 25 июля.

Программа пребывания иконы в городе Минске

20 июля, 17.30 — встреча иконы на площади у Свято-Духова собора

21-24 июля — пребывание иконы в Свято-Духовом соборе. Доступ к иконе для поклонения открыт с 7.00 до 22.00

25 июля — доступ к иконе для поклонения открыт с 8.00 до 14.30

25 июля, 15.00 — отбытие иконы из города Минска

Официальный сайт БПЦ