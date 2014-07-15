На Тернопольщине состоялась попытка силового захвата храма УПЦ

По сообщению Тернопольско-Кременецкой епархии Украинской Православной Церкви, 13 июля, в селе Новостав Шумского района Тернопольской области имела место попытка захвата Свято-Михайловского храма УПЦ группой людей, которые по их словам, принадлежат к Киевскому патриархату.

Как сообщалось ранее, два месяца назад группа жителей села Новостав обманным путем инициировала сбор подписей среди своих односельчан «для регистрации Устава УПЦ в новой редакции», после чего тайно подала в государственные органы документы для смены юрисдикции прихода на УПЦ КП, выдавая полученные подписи за волеизъявление большинства православных верующих села. Когда община УПЦ узнала о таких действиях отдельных односельчан, то 1 июля 2014 года в сельском клубе было созваны приходские собрания, на которых прихожане решительно осудили методы создания общины УПЦ КП и большинством в две трети села, а именно своими подписями в количестве 262 человек, засвидетельствовали верность Украинской Православной Церкви.

В воскресенье, 13 июля, после праздничной Литургии представители «Киевского патриархата» предприняли незаконную попытку завести в храм своих священников для совершения в нем богослужения.

Их действия встретили ревностное сопротивление общины УПЦ. Произошла силовая потасовка, в которую вмешались представители правоохранительных органов и местной власти. В результате инцидента Свято-Михайловский храм села Новостав опечатан до судебного решения межконфессионального конфликта.

По словам настоятеля храма священника Александра Микутского, около 110 дворов в селе поддерживают настоятеля и общины в УПЦ, в то время как около 40 дворов выражают приверженность к УПЦ КП. Люди не только поддерживают священника, но и осознают, что община принадлежит к Украинской Православной Церкви.

Кроме того, 5 июля 2014 года упомянутый приход посетил епархиальный архиерей - митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. В храме, которому в следующем году исполняется 150 лет, владыка совершил Божественную литургию.

Во время проповеди митрополит Сергий, обращаясь к прихожанам, в частности сказал: «Мы, обычные земные люди, благодатью Христа Воскресшего, находясь в лоне Его Церкви Христовой, призваны к жизни вечной. Призванные в Царство Небесное, и это дает только вера в Христа как Спасителя нашего, вера в Христа, Бога Нашего. Вера в то, что церковь, которая есть у нас на земле, Христова Церковь на нашей земле, в нашем селе Новостав. Но это Церковь Христова, которая называется, согласно современным законом - Украинская Православная Церковь. И вот мы с вами живем в этой Церкви, слава Богу, в ней родились, в ней находимся и одна у нас самая большая цель, цель - в этой Церкви, сохранив веру Христу, живя по законам Православия, перейти через рубеж смерти в вечность. Второго, другого пути спасения, нам на земле не дано.

Вот почему мы дорожим святыней церкви своей, вот почему мы не уступаем сейчас, ведь 150 лет вашему храму, и до того было Православие, и сейчас, и после нас будет Православие, потому что оно основано Господом Нашим Иисусом Христом, Сыном Божьим, и ничто на свете не может преодолеть Христовой Церкви.

А враг нашего спасения - дьявол, он свирепствует против нас, тех, которые хотят жить жизнью Церкви, пытается нас оторвать от Христовой Церкви. Но с Божьей и только с Божьей силой, живя в чистоте веры, можно устоять.

А то что оскорбляют нас - надо потерпеть, и за терпение и за молитву нашу за тех, кто оскорбляет и нападает на нас, Господь очистит нас от грехов и утвердит в вере. И нам надо твердо стоять в своей вере, мы защищаем святыню, мы защищаем свою вечную жизнь, мы защищаем дар Божией любви, которая дарует нам Царство Небесное. И если мы устоим в вере, и покажем, что мы не проклинаем нападающих на нас, не презираем тех, кто нас обижает, не осуждаем их, а молимся за них, то благодать Божия поможет, и, возможно, они покаются.

Прошу всех вас и благословляю на стояние в вере, потому что потерять веру - лучше не жить. Мы должны молиться; дома кто молитовослов, кто Евангелие читайте, чтобы Господь дал нам в защите вашего покровителя - архистратига Михаила, и мы сохранили нашу святыню - церковь».

"Православіе в Украине"