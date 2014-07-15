Под Киевом состоялся крестный ход с иконой Божией Матери «Призри на смирение»

13 июля, в день памяти Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, состоялся традиционный ежегодный крестный ход с иконой Божией Матери «Призри на смирение».

Божественную литургию в Свято-Михайловском храме села Белогородка (по завершении которой началось шествие) возглавили архиепископ Белогородский Николай, епископ Макаровский Иларий и епископ Фастовский Дамиан.

За богослужением возносились молитвы о благополучном путешествие.

Архипастыри также помолились об упокоении новопреставленного Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всей Украины, со дня смерти которого прошло 9 дней.

После окончания Литургии несколько тысяч паломников отправились в Ризоположенский монастырь (с. Томашовка Фастовского района Киевской области). Шествие возглавил наместник киевского Свято-Введенского монастыря епископ Дамиан.

Через поселки Киево-Святошинского, Макаровского, Фастовского районов была пронесена чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение». Проходя в населенные пункты, участники крестного хода останавливались для совершения молебнов, во время которых местные жители имели возможность приложиться к святыне. За богослужениями звучали просьбы и молитвы о мире и благоденствии на нашей земле.

Завершилось шествие ближе к полуночи. После прибытия к обители владыка Дамиан сердечно поздравил священнослужителей и мирян с праздником и поблагодарил всех за труды и совместную молитву.

Торжества в Свято-Богородичном Ризоположенческом мужском монастыре завершатся Божественной литургией 15 июля, в день престольного праздника обители - Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Архиепископ Белогородский Николай и епископ Макаровский Иларий возглавили крестный ход к храму в честь Двенадцати апостолов, который находился в селе Белогородка и был построен в княжеские времена.

По прибытии на место бывшего храма был отслужен молебен святым апостолам, после чего владыка Николай рассказал об истории храма, поблагодарил владыку Илария за совместную молитву и поздравил верующих с праздником.

church.ua