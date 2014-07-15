В Троице-Сергиевой лавре возродили яблоневый сад

Фруктовый сад и кедровый лес украсили Троице-Сергиеву лавру к 700-летию ее основателя - преподобного Сергия Радонежского.

"Первые два десятка яблонь и специально выведенные сорта абрикосов высадили около Духовной академии. Этим мы возрождаем старинную традицию: еще преподобный Сергий заложил здесь первые сады", - рассказала начальник службы озеленения Троице-Сергиевой лавры Галина Щербакова.

Саженцы антоновки, штрифеля, коричной и других сортов вырастили в Тимирязевской академии. Оттуда же прибыли и розы: чайно-гибридные и флорибунда - этот вид непрерывно цветет до снега.

Ковры однолетников, которые покрывают всю лавру, выращивают собственными силами. "В монастырском питомнике - 29 тыс. цветов 30 разных видов, - рассказала Щербакова. - Часть растений мы отвозим в подворья лавры и в детский дом, который содержит лавра".

За юго-западной монастырской стеной в прошлом году появился молодой кедровый лес - несколько десятков саженцев.

Первые кедры в лавре посадил десять лет назад патриарх Алексий II. "Шесть саженцев западносибирского кедра мы привезли из подмосковного питомника. Это уже взрослые деревья: три года назад на них появились первые шишки", - уточнила Щербакова.

Помогают украшать лавру и прихожане. "Плоды их трудов - зеленый оазис хвойных сортов около патриаршего корпуса. Здесь можжевельник и горная сосна, туя и пихта, голубая ель", - добавила сотрудница лавры. "Селекционер из Тульской области привез специально выращенный им сорт винограда. Правда, зрелых ягод мы пока не видели. Их съедают паломники", - рассказала Щербакова.

Среди необычных растений в монастыре растут полувековой тис, сакура японская, миндаль, пестролистные клены - красные и белые.

Сохранились фото полувековой давности, на которых лавру украшает богатый плодовый сад. У выпускников Московской духовной академии была традиция сажать деревья в память об альма-матер. "До сих пор сохранилось дерево, посаженное будущим патриархом Грузинским Илией II, который здесь учился. Теперь этот обычай хотят возобновить", - отметил пресс-секретарь лавры Сергей Бульчук.

По его словам, в летописи лавры говорится про "сад о 750 яблонь". Образ монастыря-сада присутствует на иконах и картинах прошлых веков, отражен в воспоминаниях паломников.

ИТАР-ТАСС