700 лет преподобному Сергию Радонежскому: полная программа торжеств

В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В рамках торжеств, посвященных памяти святого, трудами и молитвами которого преобразилась Русь и сформировалась русская монашеская традиция, в разных регионах России при организационном участии и сотрудничестве Церкви и государства проходит ряд праздничных мероприятий.

16-18 июля торжественные мероприятия пройдут в Сергиевом Посаде и Хотьково.

Программа торжеств

16 июля

12.00 Молебен в Никольском соборе Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря, начало крестного хода

17.00 Прибытие крестного хода на Благовещенское поле города Сергиев Посад

21.00 Всенощное бдение на Благовещенском поле

17 июля

00.00 Божественная литургия на Благовещенском поле

9.00 Божественная литургия на Благовещенском поле

12.00-15.00 Молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому на Благовещенском поле

15.00 Малая вечерня с акафистом преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры

15.00 Малая вечерня с акафистом преподобному Сергию Радонежскому на Благовещенском поле. Всенощное бдение

18.00 Всенощное бдение на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры

18 июля

00.00 Божественная литургия на Благовещенском поле

3.00 Божественная литургия на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры

9.00 Праздничная Божественная литургия на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры

с 12.15 — праздничное мероприятие на Красногорской площади города Сергиев Посад

Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского в Троицком храме лавры будет открыт:

16 июля — с 6.00 до 00.00

17 июля — с 00.00 до 14.30 и с 16.30 до 00.00

18 июля — с 00.00 до 08.00 и с 16.00 до 00.00

19 июля — с 6.00 до 22.00