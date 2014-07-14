Победитель конкурса в честь 700-летия Сергия Радонежского поедет на Святую Землю

Православная социально-приходская сеть Елицы организовала призовой Конкурс рассказов простых участников, освещающих мероприятия, проводимые по всем городам и весям православного мира в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

К участию принимаются рассказы, очерки, публикации о выставках, молебнах, паломнических поездках, конференциях, лекциях, Закладках храмов и часовен, конкурсах, тематических олимпиадах, смотрах, фестивалях, форумах, уроках, крестных ходах, пробегах, просветительских беседах, семинарах, Днях, Установках и освящениях Поклонных Крестов, выставках, концертах, ярмарках и прочее, во всех городах и весях православного мира и посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Конкурс проводится до 1 декабря 2014 года.

Главный приз - паломническая поездка на Святую Землю (8 дней/7 ночей) на двоих. Дата: на выбор.

Подробности на сайте конкурса.