120 тысяч паломников посетили могилу старца Паисия Святогорца в день двадцатилетия со дня его кончины

12-13 июля отдать дань памяти великому подвижнику нашего времени и помолиться на его могиле пришло множество людей.

Тысячи паломников часами в огромных очередях ждали возможности подойти к могилке старца Паисия Святогорца, возложить цветы и помолиться, — сообщает Путеводитель по Афону.

Чтобы поклониться старцу Паисию паломникам приходилось ожидать в очереди более 4 часов

В обители Святого Иоанна Богослова и Арсения Кападокийского, где похоронен Паисий Святогорец, в день его блаженной кончины состоялась Панихида и Всенощное Бдение, завершившееся под утро Божественной Литургией. Тысячи людей (в том числе большое число детей) не смогли поместиться в храме и молились во дворе обители.

По данным полиции на ночном богослужении присутствовало 50 тысяч человек. 120 тысяч паломников посетило могилку старца 12 июля.

Правмир