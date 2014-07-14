27-28 июля в Киеве состоятся торжества по случаю Дня Крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. Как сообщает официальный сайт УПЦ, в воскресенье 27 июля после Божественной литургии на Владимирской горке архиереи и духовенство города Киева совершат традиционный молебен.

В понедельник 28 июля на площади перед Успенским собором Святой Киево-Печерской лавры епископат Украинской Православной Церкви совершит торжественную Божественную литургию по случаю Дня Крещения Киевской Руси и Дня памяти Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.

Сугубо Церковь в этот день будет молиться за упокой Блаженнейшего Митрополита Владимира.

13 августа в Святой Киево-Печерской лавре состоится Собор епископов Украинской Православной Церкви, который изберет нового Предстоятеля УПЦ. Отвечая на информационные сообщения в СМИ, пресс-служба УПЦ официально сообщает: - В период празднования Дня Крещения Киевской Руси и во время проведения Собора епископов УПЦ в Киев и другие епархии Украинской Православной Церкви (включительно с Крымом) не планируется визитов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По информации Московской Патриархии, Святейший Патриарх в День Крещения Руси будет совершать богослужения в Кафедральном соборе Москвы - Храме Христа Спасителя. Участие в Соборе епископов УПЦ 13 августа будут принимать исключительно правящие и викарные архиереи Украинской Православной Церкви. На Собор епископов УПЦ не планирует приглашать представителей Московской Патриархии и других Поместных Православных Церквей.

news.church.ua