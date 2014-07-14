На празднование 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского в Сергиев Посад могут приехать до 350 тысяч паломников

В связи с мероприятиями в Сергиевом Посаде будет ограничено движение автотранспорта.

В частности, с 21:00 15 июля до 21:00 20 июля будет ограничен проезд в Сергиев Посад любого вида автотранспорта, кроме следующего по специальным пропускам, выданным жителям города, и для автотранспорта, задействованного для поддержания жизнеобеспечения.

Организаторами обустроено пять перехватывающих парковок на въездах в город общей вместимостью 13,5 тысяч машиномест. Общее количество задействованных ежедневно автобусов — 72, и еще 10 в резерве. В центральной части города организована пешеходная зона.

Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется задействовать более 400 сотрудников Госавтоинспекции, более 150 служебных автомобилей, 30 эвакуаторов, 19 тягачей и 22 грузовика для выполнения функций блокирования.

16 июля состоится крестный ход от Покровского монастыря Хотьково Сергиево-Посадского района к Троице-Сергиевой лавре. Заявленное количество участников — около 15 тысяч человек. Общая протяженность маршрута — 14,5 км, время прохождения крестного хода — около 7 часов.

Ранее сообщалось, что Сергиев Посад готов принять до ста тысяч паломников.

Правмир