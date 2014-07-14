В Сумской епархии УПЦ сугубо молятся об избрании Предстоятеля

Во всех храмах Сумской епархии Украинской Православной Церкви сугубо молятся об избрании Первосвятителя.

Соответствующее распоряжение правящего архиерея архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогиябыло издано 13 июля.

Так, на всех приходах Сумской епархии благословляется на ектениях за богослужением вставлять особое прошение о «предстоящем Соборе архипастырей… да непреткновенно в любви и единомыслии совершат они избрание Первосвятителя Церкве нашея Киевския».

Также духовенство и мирян призвали к сугубой молитве о Божией помощи в избрании Собором епископов Украинской Православной Церкви нового Предстоятеля, а также о преодолении церковных разделений и распрей.

У себя странице в фейсбуке архиепископ Евлогий опубликовал молитву для келейного чтения об избрании Киевского Первосвятителя.

"Православие в Украине"