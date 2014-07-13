Патриарх Кирилл рассказал о детстве и родителях преподобного Сергия

«Радуйся, в рождении твоем сыном радости нареченный», — эти замечательные слова находим мы в акафисте святому преподобному Сергию Радонежскому. Он был сыном радости — для кого? В первую очередь, наверное, для родителей.

И сразу приходит на ум такая параллель: а каждый ли из современных родителей может назвать своих детей сынами радости? Как часто приходится слышать из уст отцов и матерей, что дети их — сыны и дочери не радости, а горя, которые приносят горе не только самим себе, но и родителям, и окружающим. Почему же одни становятся сынами и дочерьми радости, а другие — сынами и дочерьми горя человеческого?

На примере святого преподобного Сергия Радонежского можно ответить на этот вопрос. Человеческая личность формируется в первые годы жизни, хоть и не во всей полноте. Именно тогда закладываются определенные принципы, которые лежат в основе познания окружающего мира. Эти принципы и формируют то, что мы называем мировоззрением, отношением к окружающему миру, к людям, к Богу, к природе, — все это там, в детстве, в самом раннем детстве.

Преподобный Сергий Радонежский прославился не только своей святой жизнью. Преподобный прославился тем, что практически спас наш народ, спас раздробленную феодальную Русь. Своей духовной силой, своим словом он объединил князей вокруг князя Дмитрия Донского, и это дало Руси возможность выставить против Мамая мощное войско, которое и разгромило врага на Куликовом поле.

Откуда это было в преподобном Сергии? А все истоки — в его детстве. Он был сыном ростовского боярина Кирилла и его супруги Марии.

Тогда никто не мог взойти на княжеский престол без разрешения хана, и потому каждый князь отправлялся в Золотую Орду, не зная, чем закончится это путешествие, ведь были случаи, когда наши князья не возвращались из Орды, когда они претерпевали там смерть, позор, мучения. Святой Кирилл не раз сопровождал ростовского князя в Золотую Орду. Видимо, он видел все это унижение, страх, неуверенность, которые посещали и тех, кто был призван руководить своим народом. Страх и унижение входили в сердца тех, кто отправлялся в Орду за получением согласия хана на княжение. И, наверное, Кирилл, возвращаясь в Ростов, в кругу семьи говорил о том, чему был свидетелем: и о страшной силе хана, и о множестве войска, которое его окружает, и о том, как тяжко приходилось русским князьям, которые шли на поклон в Орду. Видел отрок Варфоломей и всю опасность, которая проистекала от разделения Руси. Не было бы этих позорных шествий в Орду, если бы русские князья и русские земли объединились воедино, и, наверное, рассказы отца во многом сформировали глубокое убеждение отрока Варфоломея, будущего Сергия, игумена Радонежского, в необходимости объединения русских земель.

И мы знаем, преподобный Сергий активно способствовал объединению русских земель, притом действовал, отталкиваясь не от прагматических и политических интересов, но говоря о том, что жизнь в единстве есть жизнь по образу Святой Троицы. Там, где единство, там сила, там духовное родство, там умножение возможностей; и именно там, где единство, осуществляются великие прорывы — духовные, материальные и цивилизационные.

Несомненно, истоки такого восприятия русской действительности — от детства, от воспитания, от родителей. Но были и другие обстоятельства, которые, несомненно, повлияли на формирование личности преподобного Сергия. Кирилл и Мария были людьми не богатыми, но все же влиятельными, и жили в достатке. Однако Богу было угодно провести их через обнищание — они разорились, и все это произошло на глазах Варфоломея…

Что нередко происходит, когда успех, удача отворачиваются от людей? Одни впадают в панику, другие в уныние, третьи руки на себя накладывают, четвертые теряют всякие жизненные ориентиры, — словом, внешние обстоятельства, неблагополучие, сменив благосостояние, разрушает человеческую личность.

А для Варфоломея пример родителей стал примером труда и созидания. Оказывается, и бояре могли трудиться, в том числе своими руками, и не впадать в уныние, но благодарить Бога, воспитывать своих детей, духовно возрастать. Наверное, отрок Варфоломей размышлял на темы скоротечности, призрачности человеческой силы, в особенности человеческого богатства и власти. Пример родителей помог сформировать такое отношение к внешним благам, и потому он, принадлежа к аристократии, еще в юности порывает с внешним миром, с возможностью сделать политическую или военную карьеру, и уходит в пустыню, в монастырь, ставший потом Троице-Сергиевой лаврой.

Преподобный Сергий имел и опыт уничижения — опыт, благодаря которому он стал сильным, внутренне концентрированным, сосредоточенным, способным преодолевать трудности. Ведь в детстве Варфоломей был неудачником, ему не давалось учение.

Как дети реагируют, когда не могут успевать вместе с другими? Кто-то изо всех сил пытается учиться, но поняв, что у него не получается, исполняется чувства агрессии, недоброжелательности, — нередко такие люди пополняют число преступников. А отрок Варфоломей принимал свою ограниченность со смирением. Он горячо молился Богу, чтобы Тот вывел его из этого состояния. И мы знаем, что произошло чудо, так что отрок Варфоломей обрел удивительные интеллектуальные способности, которые сделали из него не только мудрого наставника, но и подлинного духовного вождя народа.

Говоря о преподобном Сергии, мы говорим и о его родителях Кирилле и Марии, причисленных к лику святых. Мы вспоминаем их личный вклад в формирование характера преподобного Сергия, и одновременно задумываемся о наших родителях, о современных родителях, о детях. И мы понимаем, что эти удивительные примеры из прошлого могут и сегодня многим помочь понять, что означает подлинное воспитание детей. Это всегда личный пример — пример трудолюбия, мужества, спокойствия, любви; пример отношения к внешним, материальным обстоятельствам; пример того, как духовная жизнь, являясь доминантой человеческой жизни, преобразует эту жизнь.

Пример отрока Варфоломея — это пример и для наших детей, для нашей молодежи. На этом примере можно убедиться, что печальные внешние обстоятельства, даже объективные, такие, как неспособность учиться или невозможность иметь крепкое здоровье, могут либо разрушить жизнь, либо стать основой формирования особых черт характера и личности, как и произошло в случае с преподобным Сергием.

Из проповеди Патриарха Кирилла после Литургии в Троице-Сергиевом Варницком монастыре, 11 мая 2014 года

Журнал «Фома», июль 2014 г.

Пресс-служба Оргкомитета празднования 700-летия со дня рождения преп. Сергия Радонежского