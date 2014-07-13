В Киево-Печерской лавре отметили девятый день со дня смерти Митрополита Владимира

Девятый день со дня смерти Блаженнейшего Митрополита Владимира пришелся на 13 июля. В этот день во всех храмах Украинской Православной Церкви отслужили заупокойные богослужения.

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры возглавил Божественную литургию.

За богослужением владыка Онуфрий рукоположил в сан священика клирика Киевской епархии диакона Владимира Шенкарука.

После богослужения архипастыри отслужили панихиду на месте погребения новопреставленного Первосвятителя - возле колокольни храма Рождества Богородицы.

В этот же день, в полночь, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр в сослужении епископа Шепетовского и Славутского совершил Заупокойную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а после - панихиду у могилы Блаженнейшего Митрополита Владимира.

orthodox.org.ua