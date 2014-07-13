Наместник Святогорской лавры: В эти дни, когда мы сдаем экзамен Богу на свое христианство, важно на деле явить примеры милосердия

Наместник Свято-Успенской Святогорской лавры архиепископ Арсений

В настоящий момент Украина переживает тяжелые дни. В наши дома, села, города пришла беда вооруженного противостояния и братоубийственной войны. Святая Православная Церковь всегда была как любящая мать для нашего народа: примиряла враждующих, утешала скорбящих, молилась о мире и благоденствии нашего Отечества, простирала руку помощи нуждающимся, одевала нагих, предоставляла кров для оставшихся без жилья и средств на существование, молитвенно поддерживала и подкрепляла малодушных и впавших в отчаяние своих чад, вселяя в них надежду на всесильную помощь Божию.

Так и в наши дни Свято-Успенская Святогорская Лавра и по её примеру весь город Святогорск с искренним желанием помочь ближним в их беде и скорби приняли множество беженцев. При населении города 4 тысячи жителей в нём на настоящий момент поселилось около 25 тысяч беженцев, некоторые семьи лишились всего и не имеют даже самого необходимого. На территории Святогорской Лавры проживает 470 человек из них 201 ребенок. Самому младшему беженцу 1 неделя от рождения, а самой старшей 95 лет. Люди собрались здесь во множестве, надеясь на помощь Божию и Покров Божией Матери, которая является Игуменией сего святого места.

Братия несут молитвенный и трудовой подвиг в обители. У чудотворной иконы Святогорской Пресвятой Богородицы, меняясь каждые полчаса, братия читают акафист Покрову Божией Матери, день и ночь молясь о нашем многострадальном Отечестве. Круглосуточно читается в Лавре по давней традиции «неусыпаемая псалтырь» с поминовением имен, записанных в монастырских синодиках. Братия трудятся и на подсобном хозяйстве: пасеке, огородах, теплицах, птичнике, молочной ферме, продукция с которых поступает на трапезу людям. Ведь ежедневно обитель кормит всех приходящих, а не только проживающих в ней. Число таковых около двух тысяч в день. Для маленьких – каждый день в актовом зале Лавры в 10.30 идёт сеанс мультфильмов, на набережной построены песочницы, в вестибюле гостиницы размещена выставка детских рисунков.

Ежедневно в 14.00 в Свято-Николаевском храме на Святой Скале служится молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, в скиту преподобных Антония и Феодосия читается акафист в пещерном храме сим угодникам Божиим. На скиту Всех святых братия несет подвиг чередного чтения акафиста Всем святым, от века Богу угодившим. В скиту Божией Матери «Всех скорбящих Радость» читается неусыпаемая псалтырь и чередное чтение акафиста Божией Матери.

Множество людей откликнулось на чужую беду и на просьбу о помощи. Братия Лавры, благодаря Бога и людей, молитвенно желают, чтобы добро, сделанное ближним, сторицей вернулось в семьи благодетелей, и их пример жизни был семенами добра, посеянный в душах их детей и внуков, которые бы Господь возрастил добрым плодом на утешение родителей. В это непростое время, когда мы сдаем экзамен Богу на свое христианство и право называться сыном или дочерью Святой Православной Церкви, благодарим всех и обращаемся ко всем не быть безразличными, а на деле явить примеры милосердия и любви к ближним с просьбой святых молитв о нас грешных.

Наместник Свято-Успенской Святогорской лавры архиепископ Арсений с братией, беженцами и паломниками