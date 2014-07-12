Апостолы Петр и Павел. Проповедь Митрополита Владимира

Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла Пра­во­слав­ная Цер­ковь на­зы­ва­ет пер­во­вер­хов­ны­ми. Этим по­чет­ным име­нем они от­ме­че­ны, по­то­му что осо­бен­но по­тру­ди­лись в рас­про­стра­не­нии Хри­сто­ва уче­ния (апо­стол Петр — сре­ди иу­де­ев, а апо­стол Па­вел — сре­ди язы­че­ских на­ро­дов) и яви­ли наи­выс­шие об­раз­цы пре­дан­но­сти и люб­ви к Бо­же­ст­вен­но­му Учи­те­лю и Его де­лу на зем­ле. По­сто­ян­но ук­ре­п­ляе­мые бла­го­да­тью Свя­то­го Ду­ха, они об­ра­ща­ли ко Хри­сту ты­ся­чи лю­дей, за­став­ля­ли мол­чать ус­та муд­ре­цов то­гдаш­не­го ми­ра, вол­но­ва­ли и пле­ня­ли сво­ей про­по­ве­дью че­ло­ве­че­ские серд­ца.

Вспом­ним, сколь­ко скор­би и бед ис­пы­та­ли они. «Я ду­маю, — пи­шет свя­той апо­стол Па­вел к ко­рин­фя­нам, — что нам... Бог су­дил быть как бы при­го­во­рен­ны­ми к смер­ти, по­то­му что мы сде­ла­лись по­зо­ри­щем для ми­ра... тер­пим го­лод и жа­ж­ду, и на­го­ту и по­бои, и ски­та­ем­ся, и тру­дим­ся, ра­бо­тая свои­ми ру­ка­ми. Зло­сло­вят нас, мы бла­го­слов­ля­ем; го­нят нас, мы тер­пим; ху­лят нас, мы мо­лим: мы как сор для ми­ра, как прах, все­ми по­пи­рае­мый до­ны­не» (1 Кор. 4, 9–13).

Свя­той апо­стол Петр про­явил свою лю­бовь и пре­дан­ность Гос­по­ду еще при Его зем­ной жиз­ни. До при­зва­ния сво­его на тру­ды апо­столь­ские он имел имя Си­мон и жил в га­ли­лей­ском го­род­ке Виф­саи­ди. Гос­подь же на­звал но­во­го уче­ни­ка Ки­фою, что оз­на­ча­ет в пе­ре­во­де с ара­мей­ско­го «ка­мень», «ска­ла». В гре­че­ском язы­ке это­му сло­ву со­от­вет­ст­ву­ет «пет­рос» или «пет­ра». С тех пор но­во­об­ра­щен­ный апо­стол Петр стал пыл­ким по­сле­до­ва­те­лем Хри­сто­вым, Его уче­ни­ком и по­сто­ян­ным спут­ни­ком.

Са­мо­от­вер­жен­ная лю­бовь ко Хри­сту от­кры­ва­ла Пет­ру Бо­жий Про­мысл. Он пер­вый ис­по­ве­до­вал Иису­са как Сы­на Бо­га Жи­во­го. Ус­лы­шав но­вость о Вос­кре­се­нии, он пер­вый бе­жит ко гро­бу Хри­сто­ву, а впо­след­ст­вии го­во­рит Ему: «Гос­по­ди! Ты зна­ешь, что я люб­лю Те­бя» (Ин. 21, 16). По­сле со­ше­ст­вия Свя­то­го Ду­ха Петр пер­вый сре­ди апо­сто­лов на­чал гром­ко про­по­ве­до­вать Хри­ста, и мно­гих лю­дей — языч­ни­ков и иу­де­ев — об­ра­тил в хри­сти­ан­скую ве­ру. Апо­стол Петр, рас­пя­тый вниз го­ло­вой на кре­сте, как му­че­ник за­кон­чил свою жизнь, за­сви­де­тель­ст­во­вав кро­вью пре­дан­ность сло­ву Спа­си­те­ля.

Во всей двух­ты­ся­че­лет­ней ис­то­рии Все­лен­ской Церк­ви вряд ли най­дет­ся дру­гая лич­ность, на­столь­ко из­вест­ная в хри­сти­ан­ском ми­ре, как свя­той Па­вел. До при­зва­ния на бла­го­вес­ни­че­ское слу­же­ние он име­но­вал­ся Сав­лом и был рев­но­ст­ным по­бор­ни­ком фа­ри­сей­ских за­ко­нов. Сам Хри­стос про­све­тил его све­том ис­ти­ны: пе­ре­ро­див­ши его из «вет­хо­го» че­ло­ве­ка, сде­лал че­ло­ве­ком «но­вым». И с это­го вре­ме­ни не ста­ло Сав­ла, а поя­вил­ся Па­вел — этот «из­бран­ный со­суд» Бо­жий и вто­рой пер­во­вер­хов­ный апо­стол.

Свое апо­столь­ское слу­же­ние Па­вел со­вер­шал под не­по­сред­ст­вен­ным и яв­ным ру­ко­во­дством Бо­жиим. «Воз­ве­щаю вам, бра­тия, — пи­шет апо­стол га­ла­там, — что Еван­ге­лие... я при­нял... и нау­чил­ся не от че­ло­ве­ка, но че­рез от­кро­ве­ние Иису­са Хри­ста» (Гал. 1, 11–12). Ве­ли­кой бы­ла си­ла про­по­ве­ди апо­сто­ла Пав­ла, он хо­ро­шо по­тру­дил­ся в де­ле рас­про­стра­не­ния ве­ры Хри­сто­вой. Он не ви­дел Хри­ста лич­но, не был сре­ди уче­ни­ков Гос­под­них при Его зем­ной жиз­ни, но сво­им про­све­щен­ным, яс­ным и глу­бо­ким умом по­стиг и на­все­гда при­знал, что Хри­стос — это дей­ст­ви­тель­но обе­то­ван­ный Мес­сия, ко­то­рый при­шел спа­сти весь род че­ло­ве­че­ский, и кто во Хри­сте, тот — но­вое тво­ре­ние, но­вый че­ло­век. Апо­стол Па­вел то­же до­был ве­нец му­че­ни­че­ской смер­ти, хо­тя его не рас­пя­ли, как апо­сто­ла Пет­ра, а по за­ко­ну Рим­ской им­пе­рии, по­сколь­ку он был рим­ским гра­ж­да­ни­ном, от­сек­ли ме­чом го­ло­ву.

Ве­ли­ка бы­ла на­гра­да от Бо­га пер­во­вер­хов­ным апо­сто­лам еще во вре­ме­на их зем­ной жиз­ни. Свя­той апо­стол Петр был удо­сто­ен стать сви­де­те­лем са­мых важ­ных со­бы­тий в жиз­ни Хри­ста Спа­си­те­ля — Геф­си­ман­ской мо­лит­вы и Бо­же­ст­вен­ной сла­вы на го­ре Пре­об­ра­же­ния. А свя­то­му апо­сто­лу Пав­лу да­но бы­ло воз­не­стись, по его вы­ска­зы­ва­нию, «к треть­ему не­бу» — к раю, где он слы­шал не­опи­суе­мые сло­ва, ко­то­рые че­ло­век и пе­ре­ска­зать не в со­стоя­нии.

Сло­во «апо­стол» с гре­че­ско­го пе­ре­во­дит­ся как «по­сла­нец». Все мы по­сла­ны Бо­гом в этот мир, что­бы по­сти­гать ис­ти­ну, веч­ную прав­ду, и сви­де­тель­ст­во­вать о ней сво­ей жиз­нью, то есть жить со­глас­но Бо­жи­им за­по­ве­дям и За­ко­ну Бо­жие­му. Это род­нит нас со все­ми свя­ты­ми апо­сто­ла­ми, и осо­бен­но с пер­во­вер­хов­ны­ми, ко­то­рых Цер­ковь че­ст­во­ва­ла 29 ию­ня (12 ию­ля по но­во­му сти­лю).

Пер­во­вер­хов­ные апо­сто­лы сво­ей жиз­нью учат нас: ес­ли со­гре­шил — по­кай­ся, ес­ли ис­пы­тал па­де­ние — встань, про­явил сла­бость ду­ха — кре­пись на­де­ж­дой на Бо­га, ве­руй в Не­го и лю­би Его. Имен­но та­кой путь пра­вед­ной жиз­ни в Гос­по­де на­шем Иису­се Хри­сте и при­ве­дет нас к на­сле­до­ва­нию жиз­ни веч­ной. Аминь.

2004 г.

"Православие в Украине"