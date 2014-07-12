Апостолы Петр и Павел. Проповедь Митрополита Владимира
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Святых апостолов Петра и Павла Православная Церковь называет первоверховными. Этим почетным именем они отмечены, потому что особенно потрудились в распространении Христова учения (апостол Петр — среди иудеев, а апостол Павел — среди языческих народов) и явили наивысшие образцы преданности и любви к Божественному Учителю и Его делу на земле. Постоянно укрепляемые благодатью Святого Духа, они обращали ко Христу тысячи людей, заставляли молчать уста мудрецов тогдашнего мира, волновали и пленяли своей проповедью человеческие сердца.
Вспомним, сколько скорби и бед испытали они. «Я думаю, — пишет святой апостол Павел к коринфянам, — что нам... Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира... терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим: мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1 Кор. 4, 9–13).
Святой апостол Петр проявил свою любовь и преданность Господу еще при Его земной жизни. До призвания своего на труды апостольские он имел имя Симон и жил в галилейском городке Вифсаиди. Господь же назвал нового ученика Кифою, что означает в переводе с арамейского «камень», «скала». В греческом языке этому слову соответствует «петрос» или «петра». С тех пор новообращенный апостол Петр стал пылким последователем Христовым, Его учеником и постоянным спутником.
Самоотверженная любовь ко Христу открывала Петру Божий Промысл. Он первый исповедовал Иисуса как Сына Бога Живого. Услышав новость о Воскресении, он первый бежит ко гробу Христову, а впоследствии говорит Ему: «Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21, 16). После сошествия Святого Духа Петр первый среди апостолов начал громко проповедовать Христа, и многих людей — язычников и иудеев — обратил в христианскую веру. Апостол Петр, распятый вниз головой на кресте, как мученик закончил свою жизнь, засвидетельствовав кровью преданность слову Спасителя.
Во всей двухтысячелетней истории Вселенской Церкви вряд ли найдется другая личность, настолько известная в христианском мире, как святой Павел. До призвания на благовесническое служение он именовался Савлом и был ревностным поборником фарисейских законов. Сам Христос просветил его светом истины: переродивши его из «ветхого» человека, сделал человеком «новым». И с этого времени не стало Савла, а появился Павел — этот «избранный сосуд» Божий и второй первоверховный апостол.
Свое апостольское служение Павел совершал под непосредственным и явным руководством Божиим. «Возвещаю вам, братия, — пишет апостол галатам, — что Евангелие... я принял... и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1, 11–12). Великой была сила проповеди апостола Павла, он хорошо потрудился в деле распространения веры Христовой. Он не видел Христа лично, не был среди учеников Господних при Его земной жизни, но своим просвещенным, ясным и глубоким умом постиг и навсегда признал, что Христос — это действительно обетованный Мессия, который пришел спасти весь род человеческий, и кто во Христе, тот — новое творение, новый человек. Апостол Павел тоже добыл венец мученической смерти, хотя его не распяли, как апостола Петра, а по закону Римской империи, поскольку он был римским гражданином, отсекли мечом голову.
Велика была награда от Бога первоверховным апостолам еще во времена их земной жизни. Святой апостол Петр был удостоен стать свидетелем самых важных событий в жизни Христа Спасителя — Гефсиманской молитвы и Божественной славы на горе Преображения. А святому апостолу Павлу дано было вознестись, по его высказыванию, «к третьему небу» — к раю, где он слышал неописуемые слова, которые человек и пересказать не в состоянии.
Слово «апостол» с греческого переводится как «посланец». Все мы посланы Богом в этот мир, чтобы постигать истину, вечную правду, и свидетельствовать о ней своей жизнью, то есть жить согласно Божиим заповедям и Закону Божиему. Это роднит нас со всеми святыми апостолами, и особенно с первоверховными, которых Церковь чествовала 29 июня (12 июля по новому стилю).
Первоверховные апостолы своей жизнью учат нас: если согрешил — покайся, если испытал падение — встань, проявил слабость духа — крепись надеждой на Бога, веруй в Него и люби Его. Именно такой путь праведной жизни в Господе нашем Иисусе Христе и приведет нас к наследованию жизни вечной. Аминь.
2004 г.