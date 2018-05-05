Братия Киево-Печерской лавры ко дню Петра и Павла собрала досье на наместника

Для братии Киево-Печерской лавры день Петра и Павла праздник особенный. В день святых первоверховных апостолов именины у наместника обители. В день небесных покровителей митрополита Павла насельники лавры вспомнили яркие моменты из жизни обители, рассказали истории, связанные с наместником и поздравили владыку с днем тезоименитства. "УНИАН-Религии" присоединяется к поздравлениям и желает наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу многая и благая лета!

Архимандрит Антоний, благочинный Киево-Печерской лавры

"НА СВОИ ИМЕНИНЫ ВЛАДЫКА ОБЫЧНО НИКОГО НЕ ПРИГЛАШАЕТ"

С владыкой Павлом я познакомился на Волыни в 1991 году, когда он служил на приходе. Я тогда еще не был монахом – играл в духовом оркестре и ездил на похороны. Старшие друзья-музыканты отправляли меня вперед, посмотреть кто будет совершать таинство отпевания. Если Монах, как мы звали тогда владыку Павла, то оставались в автобусе. Потому что его строгости боялись все. Он мог накричать, рассказать нам, как правильно. В тот раз я посмотрел, вернулся и говорю: «Будет отпевать Монах…» Все: «Эх! Ну значит все, сидим в автобусе…» Это было мое первое знакомство с будущим наместником лавры.

Еще одно знакомство было, когда мы впервые ставили в городе вертеп, и Монах пригласил нас к себе в храм. На приходе его любили и уважали. Люди ценили его советы, труд, проповеди. Он все доступно рассказывал и умел создать хорошую атмосферу. Я увидел это, стал приходить в храм. И он меня заприметил. У владыки Павла есть дар видеть способности людей и умение дать им толчок для развития. Он пригласил помогать ему на богослужениях. Так мы пошли по жизни вместе.

Будущий наместник вставал тогда в полчетвертого утра, замешивал тесто на хлеб, смотрел за хозяйством, вычитывал молитвенные правила и уже в полседьмого был на службе в храме.

Владыка очень любит животных, дает им интересные прозвища. Помню на Волыни была у него любимая корова – Марисабель. Назвал он ее в честь героини популярного тогда сериала "Богатые тоже плачут". Настолько у нее была удивительная натура: умела рогом открывать калитку, нюхала розы… Она была очень умной, но могла и учудить. Как-то нам привезли целый воз дынь. Она увидела, оценила, и… взяла самую нижнюю. Дыни собирали по всей дороге. А она одарила взглядом, взмахнула хвостом и ушла. Когда владыку забрали в лавру и он уже уезжал, Марисабель это поняла и заплакала, из ее глаз катились большие слезы…

Перед тем, как владыка узнал, что его переводят в лавру, он сказал, что хочет меня рекомендовать в священники, чтобы я ему помогал. Я тогда очень не хотел идти в монахи. Но мне запомнились его слова: «Этим Великим постом, на Лазареву субботу, я тебя постригу». И вот прошли месяц-полтора, нас переводят в Киев, в лавру, и в Великий Понедельник я принимаю постриг. Лазарева Суббота была накануне. Владыка говорит: «Ну вот… На один день ошибся». Да, тогда он сказал пророческие для меня слова: я никогда не думал, что это когда-нибудь будет в моей жизни.

Владыка Павел очень почитает своих небесных покровителей Петра и Павла. На свои именины обычно никого не приглашает. Говорит: «Друзей не зовут - сами придут». На праздник Петра и Павла в лавре всегда очень много гостей. Приезжают епископы, с которыми владыка учился в семинарии. Дарят иконы, цветы. Подарки он передает в храмы.

Владыку радует, когда у близких все хорошо, когда рождаются дети или кто-то собирается жениться. Он до сих пор помнит имена своих прихожан с Волыни. Молится за живых и умерших.

Митрополит Павел любит шутить, ценит добродушие. Он не бывает за столом один, у него всегда гости. Владыка одинаково относится к людям разных кругов. Для него нет разницы, кто перед ним – мы все одинаковы перед Богом. Главное, чтобы человек был хороший.

Владыка любит и умеет готовить. В командировках он варит борщ. Сам составляет меню в лавре. Очень любит домашний хлеб. Родные об этом знают и когда едут в лавру, всегда привозят.

Наместник человек искренний, ничего в себе не таит, выскажет - и забыл. Те, кто его не знает, могут и обидеться.

Братия владыку знает хорошо и уважает, он прекрасно сумел нас всех объединить. Для нас большой болью были его последние болезни – мы все усердно молились, чтобы он поскорее выздоровел. На нем лежит большая ответственность. От лица всей братии пожелаю митрополиту Павлу здоровья, чтобы он еще много лет был наместником лавры.

Архимардрит Иеремия, блюститель Ближних пещер Киево-Печерской лавры

"БРАТИЯ ВЕРНУЛА СВОИ КОРПУСА, ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ СМЕЛОСТИ НАМЕСТНИКА"

В Киево-Печерской лавре я 26 лет. Как-то меня очень звали перейти в один из монастырей и я уж чуть было не согласился. Но в то время к нам как раз пришел владыка Павел. Он узнал об этом и говорит мне: “Куда ты пойдешь? Здесь же лавра!” И я остался. За эти вовремя сказанные простые слова, я ему благодарен на всю жизнь. Дай ему Бог много лет и еще два раза по стольку!

Укаждого из нас свои недостатки, они есть даже у святых. Но о владыке Павле скажу только хорошее: знаю его как молитвенника и простого труженика. До его прихода за один только год у нас поменялось три наместника. Лавру нужно было восстанавливать. Мы вместе делали любую работу. Владыка Павел – трудяга. Погрузочные работы, покраска... Он закатывал рукава и становился рядом.

Братия вернула территорию Нижней лавры, только благодаря смелости наместника. До этого у нас ничего не получалось, а он не побоялся никого. “Откуда пришли – туда и идите”, - говорил он арендаторам, когда мы возвращали свои корпуса. И сегодня скажу: без владыки Павла такого рассвета лавра бы не достигла.

Архимандрит Дамиан, руководитель орготдела Киево-Печерской лавры

"ДЛЯ МЕНЯ ПАМЯТНО, КАК ВЛАДЫКА ВЫБРАЛ ДЛЯ МЕНЯ МОНАШЕСКОЕ ИМЯ"

Десять лет я был на послушании у Блаженнейшего митрополита Владимира, нес обязанности иподьякона и референта, поэтому владыку Павла знаю давно. Он личность яркая и многогранная. За время его наместничества был собран лаврский костяк. Всех нас ему удалость соединить в одну дружную семью - а все мы со своим характером. Живем мирно и не ссоримся.

Когда владыку Павла перевели в лавру, ныне покойный епископ Волынский и Ровенский Варлаам, который его постригал, написал ему в письме: “Отец Павел, если бы мне здесь хотя бы пять человек таких, как вы, я бы такой порядок навел!”

Для меня очень памятен момент, как владыка Павел выбрал для меня монашеское имя - преподобного Дамиана Целебника. По традиции, до пострига я об этом не знал. Как потом мне рассказали, его отговаривали, мол не подходит мне это имя. Тогда владыка предложил, чтобы перед постригом я сам вытянул жребий – свое имя в монашестве. Он написал на трех листках имена преподобных: Никона, Даниила и Даминана Печерских. Согласно лаврской традиции, братию постригают, нарекая именами преподобных отцов.

Мы пришли в Ближние пещеры, положили имена на гроб преподобного Антония, отслужили молебен. И владыка сказал: “Вытягивай!” Я вынул одно из имен и владыка показал его отцу Иеремие, блюстителю Ближних Пещер. Когда во время пострига объявили мое имя - меня назвали в честь преподобного Дамиана! Это было имя, которое вытянул я сам, и которое изначально выбрал для меня владыка.

Подобных примеров могу привести много. Все они говорят о том, что наместник водим Духом Святым. В его жизни бывают ситуации, когда все складывается против него, но владыка молится, полагается на промысел Божий – и все происходит так, как угодно Богу, а не так, как хочется людям.

Владыка очень много помогает нуждающимся, никому об этом не объявляя. Из тех, кто нему обращается за помощью, многих он видит впервые, но никому не отказывает.

Совет, который он дает многим - и братии, и прихожанам: не забывать молиться Божией Матери, ведь Киево-Печерская лавра - Ее дом. “Какие бы у вас ни были проблемы – молитесь Божией Матери, Она никогда не оставит”, - говорит владыка.

Архимандрит Поликарп, уставщик Киево-Печерской лавры

"Я СЕЙЧАС, НАВЕРНОЕ, УДИВЛЮ, ЗНАЮ ВЛАДЫКУ КАК ЧЕЛОВЕКА МЯГКОГО И ДАЖЕ КРОТКОГО"

Здесь я один из немногих монахов, который может сказать: владыка Павел при мне в лавру пришел. Скажу, что меня в нем удивляет.

Митрополит Владимир был священноархимандритом Киево-Печерской лавры с 1992 года. Владыку Павла поставили наместником в 1994 году. Напрямую с Блаженнейшим братия общалась редко. Но душевный и духовный настрой митрополита Владимира передавался братии монастыря.

Владыка Павел был преданным послушником почившего Предстоятеля. При Блаженнейшем владыка Павел, можно сказать, был за келейника - он очень много ездил с ним в командировки. Бывало, если три месяца за год мы его видели в лавре – это было даже хорошо. При этом во всем был полный порядок и велись работы по восстановлению обители. Мы все выполняли наставления наместника по совести.

Одно время у владыки Павла были поездка за поездкой, некогда было и отдохнуть. И вот как-то он вернулся с очередной командировки прямо на богослужение, заходит в алтарь садится, и, видно, сил хватает только спросить: «Как тут?» Говорю: «Все хорошо, владыка». Он услышал – успокоился, но был очень уставший, и чуть не уснул. И сейчас, я смотрю как проходит его день, получается, что наибольший послушник из нас – владыка Павел.

За эти годы в лавре мы с братией так сжились, что я желаю, чтобы не только в монастырях, но и в семьях, в обществе, в государстве - везде были такие теплые и добрые взаимоотношения. У нас все живут и выполняют послушания по совести, нас никто не контролирует.

За эти годы было, временами, между нами и непонимание. Потом вечером думаю: ну кто я такой, что высказываю что-то самому наместнику. И иду извиняться. А у него – ни тучки злопамятства. «Бог простит», - говорит, и будто ничего и не было. Многие думают, что он гневливый, гордый, со всеми ссорится. Я сейчас, наверное, удивлю, такое скажу - знаю владыку давно как человека мягкого и даже кроткого.

Когда его обвиняют, что у него много денег и имущества, я представляю себе те финансы, которые нужны на содержание лавры. И сколько лавра помогает другим монастырям – в Украине и за границей. А сколько владыка Павел помогает людям…

Ну и в конце, расскажу о его хобби. Под Киевом он завел «небольшое» хозяйство, для души… где-то тысячу голов. И какой бы уставший он не был, какой бы высокий у него не был сахар – а вы знаете, у него диабет – быстро меняется подрясник и он едет на ферму. В этом деле он тоже большой специалист.

Иеромонах Иларион, руководитель информационного отдела лавры

"ВЛАДЫКА ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ ГЛУБОКОЙ ВЕРОЙ И СИЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ"

До того, как я стал насельником лавры, четыре года был иподьяконом у владыки Павла. Еще во времена моей учебы в Почаевской духовной семинарии, наместник приезжал к нам в лавру с Блаженнейшим. Владыка Павел попросил меня прочесть молитвы и спросил, что я планирую. Я сказал, что собираюсь поступать в Киевскую академию. Он говорит: «Как поступишь, заходи ко мне». Я к нему пришел 1 сентября и он взял меня иподьяконом. До этого мы виделись всего один раз.

Чем меня поражает владыка – своей глубокой верой и сильной молитвой. Мне не раз приходилось видеть то, как он совершает Божественную литургию, его внутренние переживания и сокровенное отношение к Богу. В наиболее отчетливые моменты осознания того, что Господь с тобой, это происходило в слезах.

Что удивительно, когда во время Херувимской песни владыка поминает живых и усопших, он не читает записок. Всех, за кого молится, он помнит по именам. У него очень хорошая память. Мне не один раз приходилось видеть, как владыка вынимает частички из просфоры и называет имена. Усопших больше, он поминает многих земляков с Волыни. Молиться за них уже давно стало неотъемлемой частью его души.

У владыки хорошее чувство юмора, он человек доброй души. За советом к нему приходят разные люди. Бывало, скажет: «У тебя точно все будет хорошо» – так потом и происходит. Будто перед ним открывается человеческая судьба. Потом люди вспоминают: «Вот вы, владыка так сказали, вы знаете, так все и было». Но всегда и всем он не говорит – только если точно знает. Я всегда удивлялся этому его дару.

Каждый священнослужитель – продолжатель дел апостолов. Владыка Павел носит имена великих апостолов Петра – это его имя до монашества, и Павла – в монашеском постриге. Ему присущи ревность и горячность духа апостола Петра, который первым исповедовал Христа как сына Божьего. Апостол Павел изначально не был учеником Спасителя. Но он потрудился больше всех апостолов. Если посмотреть на 20 лет служения владыки как наместника лавры, обитель преобразилась до неузнаваемости именно при нем.

Когда-то Блаженнейший митрополит Владимир сказал о патриархе Сергии: "Жизнь и деятельность великих людей, при всей их значительности и многогранности, удивительно проста, но для описания этого простого нужно много времени, сил и умения".

И вы знаете, я хочу сказать, что эта простота присуща владыке Павлу. Она выражается и в общении с братией, и с мирянами. При этом владыка соответствует высоте своего служения. Конечно, самый большой его дар – любовь к богослужению. Благодаря его любви к людям, любви к братии, наш монастырь такой сплоченный. Благодаря владыкиным трудам у нас очень дружная лавра.

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

Фото - "Вести".