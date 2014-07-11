13 июля - девятый день со дня смерти Митрополита Владимира
15:32, 11 июля 2014Православие
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Девятый день со дня смерти Блаженнейшего Митрополита Владимира приходится на воскресенье 13 июля.
В этот день во всех храмах Украинской Православной Церкви будут отслужены заупокойные богослужения.
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры возглавит Божественную литургию, а после - отслужит панихиду на месте погребения новопреставленного Первосвятителя.
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