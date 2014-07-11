Глава УПЦ КП обсудил с представителями Ватикана роль Церкви в профилактике СПИДа

Патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет 9 июля провел рабочую встречу с монсеньйором Робертом Витилло, специальным советником Ватикана по делам ВИЧ/СПИДа и руководителем "Каритас-Интернационале" в Женеве, консультантом католической организации "Реновабис", немецким доктором Клеменсом Охелем по проблеме роли Православной Церкви в профилактике ВИЧ/СПИДа в Украине, сообщает сайт УПЦ КП.

Предстоятель Киевского Патриархата подчеркнул, что Церковь должна лечить не само заболевание, а бороться с его причиной, то есть грехом: «Церковь лечит не болезнь, а ее причину. Потому что иначе будет много больных, а Церковь должна прежде всего не допускать таких недугов. Как Христос исцелял не всех больных, а лишь тех, кто имел веру. Поэтому и больные ВИЧ и СПИДом, если они будут верить, тогда Господь поможет им руками врачей».

По словам монсеньора Витилло, по всему миру Церкви уже давно работают с категориями людей инфицированных ВИЧ и СПИД, ведь именно в Церкви большинство таких людей ищут поддержки и спасения. При этом 25% всех сервисов для ВИЧ-положительных людей организовали именно представители религиозных организаций. Вместе с тем важно продолжать образование для молодого церковного поколения, поскольку до сих пор существует проблема предвзятости и нехватки знаний.