Людям с инвалидностью облегчат возможность добраться до Троице-Сергиевой Лавры в дни торжеств

Городские службы Сергиева Посада (Россия) облегчат людям с инвалидностью возможность добраться до храмов Троице-Сергиевой Лавры в период празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского — к церквям подведут пандусы, а на площади перед лаврой, где неровная брусчатка, сделают специальные дорожки с тактильной плиткой, — сообщает РИА Новости.

Предполагается, что на торжества, посвященные одному из самых почитаемых русских святых, в Сергиев Посад в июле и в октябре этого года съедутся свыше 100 тысяч паломников и туристов.

«Пандусы установят на всех объектах в городе, в том числе их подведут к церквям и храмам в рамках проекта по благоустройству города», — сказал собеседник агентства из Пресс-службы ЖКХ Подмосковья.