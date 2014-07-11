Валаам станет местом всенародного паломничества

Превращение Валаама в место массового паломничества поможет не только духовному развитию приезжающих на архипелаг, но необходимо и для самих монахов. Об этом сказал Патриарх Кирилл во время посещения Спасо-Преображенского монастыря, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы должны сделать Валаам особым местом всенародного паломничества, но это накладывает огромную ответственность и на всех его насельников... Это дивное сочетание удивительной природы с обилием намоленных мест, это святое место не сможет оставить равнодушным ни одного человека, даже тех, которые далеки от веры», - сказал Патриарх.

По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, приезд паломников поможет священникам совершенствоваться духовно.

«Как монахи несут паломникам нечто значительное, помогая им часто разобраться в сложностях жизни, так и соприкосновение с мирянами нужно монашествующим, - отметил Патриарх. - Каждый пастырь, который внимательно относится к своим прихожанам, внимательно относится вообще к людям, получает очень много: он лучше начинает понимать, что происходит сегодня с современным человеком, лучше понимать скорби и радости людей, а значит и находить ответы на их вопросы», - сказал он.

Патриарх Кирилл также подчеркнул необходимость хорошо организовать паломнические маршруты по всему архипелагу.

Предстоятель РПЦ посещает Валаам каждый год в дни, когда Церковь празднует день памяти преподобных Сергия и Германа - основателей монашеской жизни на архипелаге. Сейчас здесь идут масштабные восстановительные работы, большинство храмов и скитов уже освящены и действуют. Недавно Валаамское подворье в Приозерске приютило 116 беженцев с Украины.