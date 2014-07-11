Православной Церковью канонизировано около 35 тысяч мучеников, пострадавших за веру в XX веке

Число пострадавших за веру в XX веке в базе данных Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) составляет на сегодняшний день около 35 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева.

"В базе данных собирают сведения не только о прославленных новомучениках, но и обо всех пострадавших за Христа и за веру. Сейчас таких персоналий примерно 35 тысяч. Это не только имена, но и все, что только можно было о них найти — биографические сведения, то, что можно было получить из следственных дел, фотографии, авторские работы этих людей, письма", — сказал протоиерей Владимир.

По его словам, эта база является частью большой работы, которая ведется в университете. "У нас есть отдел новейшей истории Русской православной церкви. История по 20 веку — это главное направление работы", — добавил Воробьев.

После распада СССР Русской православной церковью было канонизировано больше святых, чем за всю ее историю. В Московском патриархате не прекращается работа по канонизации новомучеников. Решения о прославлении новых святых принимаются практически на каждом заседании Священного Синода.

Только первая волна репрессий против духовенства (1918-20 годы) унесла около 9 тысяч жизней. Более 10 тысяч священнослужителей были осуждены во время кампании по изъятию церковных ценностей, которая началась в 1921 году. 2 тысячи из них были расстреляны. Во время индустриализации власти повели кампанию по переплавке колоколов. Численность храмов с 1930 по 1934 годы сократилась почти на треть. Естественно, духовенство не могло смотреть на это молча. Летом 1937 года вышел приказ о расстреле в течение нескольких месяцев всех исповедников, содержавшихся в лагерях и тюрьмах. В этот и последующий 1938 год были репрессированы 200 тысяч верующих, каждый второй был казнен.

Отмечать день памяти новомучеников РПЦ начала в 1991 году. Архиерейский собор 2000 года включил в их сонм сразу около тысячи имен. Среди поименно прославленных новомучеников — последний российский император Николай Второй и члены его семьи, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия великая княгиня Елизавета Федоровна и ее сподвижница инокиня Варвара, восстановивший в 1917 году патриаршество святитель Тихон, митрополиты Киевский Владимир, Крутицкий Петр, Петроградский Вениамин, митрополит Серафим (Чичагов).

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