Наместник Троице-Сергиевой лавры: Пример преподобного Сергия Радонежского может помочь «преодолеть смуту в своем уме»

Наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност считает, что пример преподобного Сергия Радонежского, жившего в период бедствий и смуты, может помочь современному человеку «преодолеть смуту в своем уме».

Об этом сообщает сайт «Православное образование».

Торжества в честь 700-летия Преподобного дадут обществу толчок к тому, чтобы «проснуться и вспомнить, что беды окружают нас только потому, что мы забываем о самом главном — сколько бы мы ни молились святым, они не смогут помочь нам, если мы сами не будем трудиться», отметил владыка, напомнив слова святителя Филарета, митрополита Московского: «Бог создал нас без нас, но Он не может спасти нас без нас».

«Преподобный Сергий своей жизнью явил возможность преодоления зла — прежде всего в себе. Покорением смуты в своем уме, преодолением неправды он победил зло. Именно поэтому к нему с таким уважением относились все: самые суровые люди XIV века, которые ни с кем не считались, в трепете умолкали перед словом преподобного Сергия», — подчеркнул иерарх.

Архиепископ Феогност рассказал историю из жизни преподобного Сергия о том, как святой пришел к князю Олегу Рязанскому, непреклонному воину, всю жизнь проведшему в битвах, с призывом заключить мир с Москвой.

«Казалось бы, кто такой для рязанского князя монах из далекой пустыни? Но сила преподобного Сергия покорила его, преодолела ненавистную рознь мира сего. Если мы сегодня испытываем недостаток этой силы, то лишь потому, что мы сами не хотим прилагать усилий», — заметил наместник лавры.

«Потому так велико значение этого праздника: он напоминает нам, что мы наследники преподобного Сергия. Все мы призваны к тому, чтобы преодолевать зло, прежде всего, в самих себе. Ибо "спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся". Эти слова преподобного Серафима относятся ко всем, кто живет сейчас на земле. Молитвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, Господь да поможет нам в меру своих сил потрудиться в начатом им деле», — сказал архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.