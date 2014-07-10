На Валааме открыли памятник апостолу Андрею Первозванному, возведенный при поддержке украинской компании

На Валааме сегодня состоялось открытие памятника святому апостолу Андрею Первозванному. Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, в возведении памятника памятника принимала участие украинская компания «Мотор Сич».

Монумент установлен при входе в Валаамский монастырь. Подход к памятнику выполнен в форме креста Андрея Первозванного: двух пересекающихся дорожек. Скульптура, выполненная из бронзы, расположена на мраморном постаменте. Высота памятника 3,6 м, с крестом - 4 м.

Монумент установлен на горе Фавор — на пути от причала монастырской бухты близ святых врат Валаамского монастыря.

Церемонию освящения скульптуры возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Здесь, на Валааме, освящен памятник святому апостолу Андрею Первозванному — тому самому, с чьим именем, по преданию, связано приобщение Руси к христианству. Апостол Андрей, установив крест на Киевских горах, направился на север и, достигнув Ладожского озера — озера Нево, — здесь, на Валаамских горах также установил крест.

Святой апостол Андрей соединил юг и север того огромного пространства, которое позже стало Святой Русью. Он прозрел, что именно на этой земле будет ярко светить свет Христов, и так оно и произошло. Земля наша украшена подвигом великого сонма мучеников и преподобных, благоверных князей и простых людей, имена которых не остались в истории, но которые жизнью своею запечатлели верность Христу.

И как важно, что именно сегодня, когда тяжелому испытанию подвергается духовное единство Руси, Святой Руси, исторической Руси, здесь, на Валааме, воздвизается этот памятник — при активном участии и содействии наших братьев с Украины», - сказал Патриарх Кирилл.

Как сообщает пресс-служба, памятник апостолу Андрею Первозванному установлен на Валааме при участии Фонда Андрея Первозванного и предприятия АО «Мотор Сич». Идея установки памятника появилась в преддверии 1025-летия Крещения Руси.

«Святой Андрей Первозванный всегда почитался нашими народами как наш особый покровитель, — отметил президент АО «Мотор Сич» В.Богуслаев.

*** АО «Мотор Сич» — запорожское предприятие по производству авиационных двигателей. Несколько десятков тысяч двигателей производства этой компании установлены на летательные аппараты всемирно известных фирм и эксплуатируются в гражданской и военной авиации более 100 стран мира.

Фонд Андрея Первозванного основан в 1992 году. Организация осуществляет проекты, направленные на возрождение духовных ценностей и укрепление православной веры.